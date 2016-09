El Indicador de Mercado del Este (IME) disminuyó esta semana por la fuerte baja del tipo de cambio, que se ubicó en AU$ 0,746 por dólar. En el primer remate de la semana perdió US$ 0,17 por kilo cayendo otros US$ 0,07 en el segundo y cerrando en US$ 9,79 por kilo base limpia.

En moneda australiana el IME tuvo una suba neta comparada a la semana anterior de AU$ 0,6 por kilo alcanzando los AU$ 13,11.

La oferta alcanzó 39.368 fardos, de los cuales se vendieron 37.018, el 94% del total. Se rechazó un 6% de los fardos, lo que supuso una mejor colocación que los remates de la semana pasada, cuando se rechazó el 92,8%. Para la semana entrante se estima que la oferta sea de 41.893 fardos.

En el mercado local se concretan pocos negocios con mayor interés de la demanda por lana fina. Un consignatario dijo que los precios de esta categoría son mayores a los de la zafra pasada. En lanas Corriedale se concretan negocios a precios más bajos que la anterior.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay publicó en lana fina una sola referencia de US$ 6,30 grifa celeste para 21 a 21,9 micras.

Corriedale continúa en US$ 3 el kilo sin acondicionar, US$ 3,20 grifa celeste y US$ 3,50 grifa verde.