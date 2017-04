La 44a Reunión Ordinaria de la Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (COSALFA) será, en esta oportunidad, en la ciudad de Pirenópolis, Goiás, Brasil, los días 6 y 7 de abril de 2017. Dado que la misma debe contar con representación del sector público, (el Director del Servicio Veterinario Oficial), y un representante del sector privado relacionado con la más alta entidad gremial, con carácter nacional, que congregue a los productores pecuarios, en esta instancia por Uruguay asistirá el Director General de Servicios Ganaderos, Dr. Eduardo Barre.

Concurrirán además, el Dr. Federico Fernández, asesor de la DGSG, los Dres. Edgardo Vitale y Hugo Suarez, por la División de Sanidad Animal y por el sector privado lo harán, el Dr. Leopoldo Amorím (ARU) y el Dr. Luis Díaz, ex asesor de la DGSG y actual académico de la ANV.

Actualmente La COSALFA está integrada por 26 representantes de 13 países del Continente Americano: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela y Uruguay, contará además con la participación de un número considerable de observadores de otras regiones del mundo, de organismos internacionales en ganadería, dado el avance logrado en la situación sanitaria de la fiebre aftosa en el marco del Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa(PHEFA). El fin del año 2016, marca un nuevo hito en dicho programa, al completarse un quinquenio sin focos en todo el territorio libre de fiebre aftosa de Sudamérica, mientras que, no se han notificado nuevos focos en las zonas y países sin reconocimiento sanitario, desde hace más de 3 años. Se iniciaron acciones dirigidas a preparar la región para una transición hacia un estatus de libre sin vacunación y, junto a la definición de estrategias sub-regionales, se ha dado prioridad a acciones de cooperación técnica, que conduzcan al reconocimiento sanitario en aquellos países, aún no libres de fiebre aftosa. En este contexto, la COSALFA 44, en atención a su mandato, analizará la situación actual en concordancia con el Plan de Acción 2011-2020 del PHEFA y los desafíos de su última etapa.

Se deberá adoptar resoluciones con relación al proyecto para establecer un Banco Regional de Antígenos/Vacunas de la COSALFA (BANVACO), el manejo de las cepas de fiebre aftosa exógenas a la región y la necesidad de mantener el serotipo C en los programas de vacunación sistemática. Además, se abordará la financiación de las acciones de fiebre aftosa en aquellos países libres que iniciarán una transición hacia el estatus sin vacunación.

Al igual que otros años, en forma previa a la COSALFA 44 y en el mismo local, los días 3 y 4 de abril de 2017, se realizará el Seminario Internacional Pre Cosalfa con el tema “Última Etapa del PHEFA: En transición hacia la erradicación”.

La COSALFA fue creada en 1972 durante la V Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (RICAZ V), estableciéndose como Secretaria Ex Oficio de la Comisión, el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa-OPS/OMS