El mayor riesgo para la industria de la carne sería no ver la confianza del consumidor como una

plataforma”, dijo Ted Bilyea, consultor agroalimentario y Presidente de Canadian Agri-food Policy Institute, durante su presentación en el Congreso Mundial de la Carne.

Existen desafíos a diferentes niveles relacionados con el consumidor, por ejemplo relativos a los efectos de los sistemas sobre el Cambio Climático, la degradación de tierras, el bienestar animal, la salud, entre otros.

Citó a la trazabilidad como una herramienta para mitigar en la cadena las diferentes amenazas y aprovechar esto para posicionar la cadena.

Bilyea agregó que la trazabilidad puede ser la respuesta para ofrecer una rendición de cuenta en todos los eslabones del complejo.

Los consumidores hablan directamente entre ellos globalmente y esto genera un enorme desafío. Las redes sociales generan un espacio para la transparencia y la refuerzan, explicó el consultor.

Además indicó que está demostrado que estos medios sociales pueden otorgar un reconocimiento positivo, valorando la forma en que se demuestran y mejoran los procesos de producción por ejemplo.

Jack MacIntyre, de Food Service de Canadean, en la sesión “Fidelidad del consumidor” manifestó que la cadena de la carne genera ciertas desconfianzas en el consumidor y es necesario trabajar sobre esto.

MacIntyre explicó que en la cabeza del consumidor suele agruparse toda la cadena, por lo que cualquier problema que suceda es atribuido a todos los eslabones.

Por este motivo, el reto es transmitir información relevante y que encaje en la vida diaria del consumidor, entendiendo que éste no va a hacer un esfuerzo por encontrarla de otra forma.

Citó como ejemplo el código de barra que se lee desde el celular del consumidor, permitiendo conocer el origen y procesos del producto al que se enfrenta: “es algo que encaja con su pensamiento, el hecho de que tenga acceso a esa información fácilmente satisface las inquietudes que está teniendo en ese momento”.

Esta información debe ser fácilmente comprensible, por lo cual la forma en que se implementan estos mecanismos es clave para su éxito.

En cuanto a la posibilidad de incidir favorablemente en el precio de los productos, señaló que esto muchas veces no va a suceder, pero va a generar la diferencia entre que la gente quiera consumirlo o no.

En base a INAC y Tardaguila.com.uy