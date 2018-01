Los lácteos comenzaron el año con buen pie y lograron cruzar los US$ 3.000 por tonelada en la primera subasta de Global Dairy Trade del año.

El índice de precios subió 2,2% respecto al evento anterior a US$ 3.124 por tonelada y fue el promedio más alto desde mediados de octubre.

El mayor destaque lo tuvo la leche en polvo entera, con una suba de 4,2% a US$ 2.886 por tonelada. Sin embargo sigue por debajo de los niveles de un año atrás. En la primera subasta de 2017 el promedio para leche en polvo fue 12% superior a la de este martes, con US$ 3.294 por tonelada.

La leche en polvo descremada subió 1,6% a US$ 1.699 por tonelada. La manteca quedó prácticamente sin cambios, con una mejora de 0,6% a 4.501 y logró cortar una racha de seis bajas consecutivas.

Trabajadores de la industria láctea asistieron al parlamento por dificultades en PILI y Calcar

Representantes de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) asistieron a la comisión de Legislación laboral de Diputados este miércoles para trasladar su preocupación por la crisis que atraviesan varias industrias lácteas medianas y pequeñas, como PILI, Calcar y Coleme.

Jorge Beschizza, asesor de la federación, señaló a LecheríaUy que Pili enfrenta grandes dificultades financieras, y aunque la empresa sigue trabajando con la plantilla laboral completa, existen riegos de que se envíen trabajadores a seguro de desempleo en enero.

El representante legal de PILI, Juan Diego Inthamoussu, dijo a El Observador que la empresa “no es ajena a otras empresas del sector. No está en una buena situación como es de conocimiento público. Esto se debe a numerosas causas: alto costo de las materias primas, costo de la mano de obra, caídas de mercados (como el venezolano) y endeudamiento por importante y necesaria inversión”, haciendo referencia a la nueva planta industrial que se puso en marcha este año.

Inthamoussu aclaró que no ha habido retrasos en el pago de sueldos y que “lo único” que la empresa acordó con el sindicato de trabajadores de esta industria en una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo el pasado 30 de noviembre fue la de abonar en 4 cuotas el medio aguinaldo de diciembre. La primera cuota se pagó el 20 de diciembre.

Calcar. Beschizza explicó que la situación en Calcar va mejorando lentamente, en acuerdo entre la empresa y trabajadores, que el mes pasado definieron diferir el pago de sueldos para dar alivio a la industria que enfrenta dificultades financieras.

Coleme. La empresa mantiene parte de la plantilla con seguro de paro rotativo extendido y con la producción restringida a leche fluida.

Según el Rabobank, China será clave en el mercado lácteo de 2018

Rabobank expresó que China marcará la pauta del mercado lácteo mundial. El país asiático continuará con las importaciones pero a un crecimiento de la oferta menor al esperado y un débil crecimiento de la demanda.

El crecimiento de los saldos exportables va a continuar, ejerciendo presiones sobre el mercado.

También las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre las políticas dirigidas a los lácteos en la Unión Europea, suman incertidumbre al mercado, señala el informe de perspectivas para el primer semestre 2018 que elabora Rabobank.

La producción de Europa sigue expandiéndose y su evolución en los próximos meses será clave. Sin embargo, las señales de precio y los esfuerzos para contraer la producción operarían como frenos, agrega.

Dado el stock de leche en polvo descremada en intervención pública (376.000 toneladas) más volumen de leche iría a la producción de queso y leche en polvo entera.

Según Rabobank los mayores saldos exportables no abrumarán completamente al mercado, debido a diversas estrategias de las industrias procesadoras, para limitar el crecimiento de la oferta.

Un factor clave sigue siendo el rol que jugará China. Continúan las importaciones, con un crecimiento de la oferta menor al esperado y un débil crecimiento de la demanda.

UNIÓN EUROPEA. Los precios han comenzado a contraerse, pero las buenas reservas y el crecimiento del rodeo sostienen la producción para 2018.

EE.UU: moderado crecimiento de la producción e incrementado la faena; pero el acceso a alimentación barata sostiene el crecimiento de la producción para 2018.

NUEVA ZELANDA: hubo condiciones desfavorables en el comienzo de estación, esto se traduce en restricción de crecimiento del pasto y reservas.

AUSTRALIA: recuperación de la producción.

CHINA: persevera el déficit de producción lechera para 2018. (En base a INALE / datos de Rabobank).

El Instituto Nacional de la Leche divulgó indicadores al cierre de 2017

La falta de resolución al endeudamiento en el sector lechero mantiene a los tamberos con el cinturón apretado, pero al cierre del año las principales estadísticas de uno de los principales rubros productivos del agro muestran un signo positivo.

Según el Pantallazo 2017 del Instituto Nacional de la Leche (Inale), la producción de leche en los tambos creció 5% en los últimos 12 meses a octubre pasado, al alcanzar 1.886 millones de litros.

En una buena señal para la producción, la faena de vacas cayó 13% a 80.500 cabezas, entre diciembre de 2016 y noviembre pasado.

Además, el precio al productor fue en promedio de $ 9,60 el litro –US$ 0,34 el litro– entre noviembre de 2016 y octubre de 2017, lo que representó un incremento de 18% (23% en dólares) respecto al año anterior.

Por otra parte, el precio recibido por la industria también creció 18%, al ubicarse fue de US$ 0,43 por litro equivalente entre octubre de 2016 y setiembre de 2017.

Crecen ingresos por divisas

El último indicador divulgado por el Inale fue el de las exportaciones a noviembre pasado, que alcanzaron los US$ 590 millones, una cifra 4% superior a igual período del año anterior.

La canasta exportadora de Uruguay está constituida por cuatro productos principales: la leche en polvo entera y la descremada; los quesos; y la manteca. En los cuatro rubros el principal destino de los lácteos uruguayos en los últimos 12 meses a noviembre pasado fue Brasil.

En leche en polvo entera, Uruguay exportó 105 mil toneladas (5% menos que el año anterior), pero obtuvo 6% más divisas (US$ 334 millones), a un precio de US$ 3.187 la tonelada. Brasil, Argelia, Rusia, Cuba y Singapur fueron los cinco principales destinos.

En segundo lugar, los quesos aportaron US$ 132 millones (+3%), por 33 mil toneladas (-13%). Luego la manteca, con US$ 50 millones (+21%), por 10 mil toneladas; y la leche en polvo descremada con US$ 37 millones (-17%), por 13 mil toneladas colocadas (-24%). (Fuente: El Observador)