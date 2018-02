El precio promedio fue de 3.553 US$/ton. El índice global de precios aumentó en relación al evento anterior (+5,9%). Para LPE el precio promedio fue 3.226 US$/ton (+7,6%) y para LPD 1.932 US$/ton (+7,2%). El volumen ofertado fue inferior al del evento anterior (-4,8%).

Cautela de los analistas por suba de lácteos.

La venta de Fonterra confirmó la tendencia al alza. Tercera suba consecutiva de los lácteos de Fonterra en un mercado volátil

La venta de productos lácteos de la plataforma Global Dairy Trade, que domina la neozelandesa Fonterra, deparó este martes la tercera suba consecutiva de los lácteos. Esta vez el precio promedio aumentó 4,9% y quedó en US$ 3.553 la tonelada.

«Siempre es positivo que los precios de Fonterra suban, pero es necesario tener cautela cuando no hay un período por lo menos de dos meses de subas», advirtió Mercedes Baraibar, analista de mercados del Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Los cuatro productos principales de la canasta exportadora de lácteos de Uruguay subieron por tercera vez consecutiva, menos el queso, que subió por segunda vez.

La leche en polvo entera, el principal producto de exportación, subió 7,6%, respecto a la venta anterior, a US$ 3.226 la tonelada. La descremada aumentó 7,2%, a US$ 1.932 la tonelada.

La manteca tuvo un incremento de 7,9%, a US$ 5.277 la tonelada, en tanto que el queso Cheddar subió 7,2%, a US$ 3.739 la tonelada.

A la hora de analizar la venta, que tuvo una oferta menor a la subasta anterior, Baraibar señaló que la suba generalizada de precios se debió a que Nueva Zelanda, que es el tercer productor de leche del mundo detrás de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos, «es posible que tenga una temporada no buena» por una sequía que está padeciendo.

En un contexto de volatilidad, ese factor pudo acelerar el deseo de adquisición de los compradores, que pueden temer una merma futura de la oferta.

En el caso de la leche en polvo entera, la analista del Inale dijo que «no hay mucha expectativa» de que el precio se mueva de los US$ 3.000 la tonelada en los próximos meses. Si continúa, el aumento de la producción de leche de Europa «puede tener un impacto negativo» en los precios. (Fuente: El Observador)

Gremiales lecheras asistieron al Parlamento por Fondo de garantía

Gremiales en Comisión de Ganadería de Diputados

Representantes de las principales gremiales de productores lecheros asistieron este lunes a la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca del Senado, donde se brindaron detalles del proyecto de ley que creará un Fondo de Garantía que facilite la reestructuración a largo plazo total o parcial, del endeudamiento de los lecheros con instituciones financieras.

Las modificaciones centrales que se hicieron sobre el proyecto original es que se amplió el fondo de US$ 30 millones a US$ 36 millones y el plazo del fondo pasó de 5 a 6 años. “Nosotros manifestamos a la comisión que todos los productores necesitan fondos frescos para reactivar la lechería. En este caso se atiende solamente a los productores por debajo de los 480.000 litros de remisión anual. Les hicimos saber la arbitrariedad de esa medida”, señaló a Conexión Agropecuaria Fernando Valverde, presidente de la Intergremial de Productores de Leche.

El único beneficio será eventualmente con lo que sobre del fondo tomar nuevas inversiones, pero será una etapa posterior, apuntó Valverde.

El fondo está siendo generado a través del aumento en $ 1,30 por litro de leche en bolsa vendida al público. Se manejó la posibilidad de aumentar el precio a otras leches, y que ese dinero sea trasladado para ampliar el fondo, pero existe reticencia desde varios sectores, explicó Valverde.

“Aunque no es suficiente, reconocemos que a algunos productores los va a ayudar esta medida”, dijo. Se espera que pueda incorporarse algún cambio de último momento en el proyecto. “Suponiendo que a los seis meses solo se tomen US$ 10 millones para garantía, que el saldo restante se distribuya como fondos frescos”, consideró Valverde.

Luego de ser votado en la Cámara de Senadores (aún sin fecha definida), de ser aprobado, el proyecto pasa a Diputados para continuar con el trámite parlamentario. (Fuente: Blasina y Asociados)

Recomendaciones de INIA para “aliviar el estrés por calor en vacas lecheras”

“En algunas regiones de esperan olas de calor (por lo menos 3 días seguidos con ITH superior a 79) y poco descenso de la temperatura en la noche, lo que dificulta la recuperación de los animales”

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) divulgó “recomendaciones para aliviar el estrés por calor en vacas lecheras”.

“En algunas regiones de esperan olas de calor (por lo menos 3 días seguidos con ITH superior a 79) y poco descenso de la temperatura en la noche, lo que dificulta la recuperación de los animales”, expresó INIA.

LAS RECOMENDACIONES.

Proveer a los animales de sombra (idealmente 4,5 m2 por animal) entre las 10 y las 17 horas. En caso de no tener sombra permanente en el corral de espera, colocar una sombra provisoria para hacer frente a estos episodios.

Asegurar el acceso a agua limpia, fresca y en cantidad adecuada según el número de animales. Siempre es mejor bebederos con capacidad suficiente, pero con rápida recarga para asegurar agua fresca.

Si se cuenta con aspersores y ventiladores utilizarlos. En caso de no contar con ellos, se puede mojar a los animales con una manguera de baja presión en el corral de espera. Es importante evitar que el agua alcance la ubre (en la medida de lo posible).

Es importante no amontonar animales. Se recomienda dividir el lote para evitar que estén mucho tiempo apretadas en el corral de espera.

Evitar movimiento de animales en las horas de mayor temperatura.

Evitar prácticas que impliquen movimiento y encierro de animales, como pesadas o dosificaciones, en las horas de mayor temperatura.

Observar a los animales para detectar precozmente signos de estrés calórico (disminución del tiempo de rumia y descanso, menor consumo de materia seca, caída de la leche, aumento de la frecuencia respiratoria, jadeo y babeo, disnea, decúbito por tiempo prolongado).

Prestar especial atención a las categorías más susceptibles (vacas en lactancia temprana, animales con patologías preexistentes, vacas con alta producción, vacas con baja condición corporal) ya que podrían ocurrir muertes en casos de olas de calor.

Ante la ocurrencia de casos clínicos, evaluar los niveles de ergo alcaloides (micotoxinas) en la dieta ofrecida, que pueden exacerbar los cuadros de estrés por calor. Las dietas de mayor riesgo son aquellas con granos de cereales (trigo, cebada, centeno) y pasturas de festuca o raigrás infectadas con hongos endófitos.