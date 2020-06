La crisis lechera relacionada con el Covid-19:

el miedo es más grande que su impacto por ahora según IFCN

En el marco de la 21ª Conferencia de la red internacional IFCN realizada del 2 al 3 de junio expertos de 70 países discutieron la crisis de la lechería relacionada con Covid-19. El evento se centró en el estado de la lechería mundial y el camino de entrada y salida de la crisis.

2019: es importante entender el año anterior a la crisis

En 2019 la producción mundial de leche creció 1,4%, valor significativamente por debajo del crecimiento promedio de largo plazo (2,3%). Lo que fue determinado principalmente por India, Oceanía, África y Medio Oriente. Mientras tanto, el crecimiento de la popularidad de las alternativas lácteas en los países ricos y la menor disponibilidad de leche en las economías emergentes desaceleraron el crecimiento de la demanda. La economía de los tambos se visualizó más positiva ya que el precio mundial de la leche aumentó +6% a un nivel de US$ 37,3/ 100 kg en 2019. Sin embargo, para muchos productores, especialmente en los Estados Unidos y la Unión Europea, este precio suele ser «muy poco para vivir y demasiado para morir», Dr. Torsten Hemme.

El camino hacia la crisis: los acontecimientos

hasta mayo del 2020

La performance del precio de la leche a nivel nacional puede usarse como un indicador de la crisis. El mapa muestra las tendencias de los precios de la leche en 75 países comparando mayo con febrero 2020. Parece que todavía no hay una crisis importante ya que los precios de la leche en promedio disminuyeron un 4,6%.

Sin embargo, hay dos países importantes que podrían considerarse como el «epicentro de la crisis láctea»: Estados Unidos e India, con caídas de -29% y -19%, respectivamente. La encuesta realizada a los expertos asistentes reveló que un tercio consideraba que su país estaba al comienzo de la crisis. Pero también, dos tercios de los participantes pensaba que ya se había llegado al fondo de la crisis.

El camino de salida de la crisis: perspectivas para

precio de la leche a fines del 2020

Las perspectivas para el precio mundial de la leche en 2020 siguen siendo complejas, los mercados de futuros y las visiones de los analistas no están alineados. A comienzos de junio los mercados futuros de lácteos esperan una rápida recuperación de los precios de la leche para alcanzar un nivel de US$ 35 /100 kg de leche en julio. Esto se puede describir como un escenario de precios en forma de «V». La mayoría de los expertos en lechería en la conferencia espera una recuperación en forma de «U» y, por lo tanto, un período de tiempo más largo hasta que se alcancen de nuevo los niveles de precios anteriores. La razón es el crecimiento sólido crecimiento de la producción de leche en 2020 a lo que se suma la alta probabilidad de disminución de la demanda per cápita como resultado de la crisis económica. Se requerirá más investigación sobre cómo se moverán los stocks de lácteos y el cambio potencial en la demanda en los países en desarrollo pasando de productos lácteos informales a formales, lo que podría tener un impacto positivo en las importaciones de lácteos.

Al final de la conferencia quedó muy claro que un monitoreo en tiempo real de los indicadores lácteos es clave. IFCN actualizará su investigación en los próximos meses para ayudar a las personas en el mundo lácteo a navegar mejor en estos tiempos.

Productores lecheros de Conaprole expectantes ante Asamblea de los 29, donde se anunciará reliquidación

«La expectativa es ver hasta dónde llega Conaprole con la reliquidación», señaló a Conexión Agropecuaria Justino Zavala, directivo de la Agremiación de Tamberos de Canelones. Estiman una buen número, «por lo menos el doble de la que se hizo en marzo» apuntó, si bien entran en juego los negocios de los últimos dos meses y cuáles sean las perspectivas de venta hacia adelante. Para mayo Conaprole dejó sin cambios el precio de los básicos, con variaciones determinadas por la composición de sólidos. A mediados de junio hará efectivo el pago de la reliquidación, en dólares.

También hay expectativas sobre lo que pueda decir la cooperativa sobre las perspectivas para el segundo semestre del año, «que todos lo estamos mirando con muchísima preocupación», apuntó el productor. (Fuente: Blasina y Asociados)

Avidez por los quesos artesanales que no logran atender la demanda, los precios continúan estables

La oferta de quesos siguen sin alcanzar, hay pocos queseros, poca producción y mucha avidez por el producto, con la llegada de compradores nuevos al mercado.

Ecilda Paullier. La oferta de quesos siguen sin alcanzar, hay pocos queseros, poca producción y mucha avidez por el producto, con la llegada de compradores nuevos al mercado. La oferta se liquida en una hora o en hora y media, dijo Eduardo Mesa.

Recordó que es el único mercado quesero que hay todo el país.

LOS VALORES DE LA PIZARRA.

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 140 a $ 160. Queso Colonia de marca reconocida, estacionados y lindos, entre $ 170 hasta y $ 210. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 100 y $ 110.

Queso con destino fundición entre $ 90 y $ 110.

Dambo y Quartirolo, entre $ 150 y $ 160. Queso Sardo de $ 150 a $ 170. Quesos para rallar de $ 130 a $ 150. Magros con y sin sal de $ 140 a $ 150.

Manteca casera, entre $ 110 y $ 140, con escasez en el mercado.

Muzzarella común de $ 110 a $ 120. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 125 y $ 140. Quesos de cabra $ 440. Roquefort nacional $ 300. Quesitos Colonia de a kilo entre $ 140 a $ 160. Quesitos Colonia con gusto incorporado de $ 170 a $ 180. Provolone parrillero, $ 150 a $ 190.

(Fuente: en base a TodoElCampo)