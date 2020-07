Lechería pide política de Estado

Gremiales plantean proyecto a largo plazo que permita retomar el crecimiento del sector.

Pese a todos los salvavidas, como lo fueron en su momento los fideicomisos para apuntalar los tambos y mantenerlos produciendo, la lechería uruguaya continúa hundiéndose. El tambero es testarudo por naturaleza y sabe que producir leche es riesgoso, pero nunca piensa en bajar los brazos. Las vacas son su vida y sin vacas no hay leche.

Hasta 2014 la lechería local venía con un crecimiento anual de 4%, pero en los últimos cinco años, sacando la producción de Olam (inversión neocelandesa) y el mega tambo de Bulgheroni (Estancias del Lago), el sector tuvo una caída de entre 13% y 15% en el volumen de leche producido. El dato se presentó la semana pasada en la Junta Directiva del Instituto Nacional de la Leche (INALE) y de alguna forma era esperado, no sólo por los productores que desaparecieron, también por el crecimiento del envío de vacas y vaquillonas a las chacinerías (frigoríficos).

Como ejemplo, entre mayo de 2017 y abril de 2018, la faena de vientres lecheros fue récord y alcanzó 77.652 cabezas. Fue el volumen más alto en el acumulado de 12 meses desde 2010. El volumen faenado subió 46%, según datos oficiales.

Soluciones.

Los tambos no están para invertir y lo que es peor, el desánimo del productor viene creciendo. Los márgenes son chicos y toda inversión que no se hace, redunda en una menor producción de leche por vaca. Las gremiales de productores lecheros insisten en que están cansados de diagnósticos…

¿Por dónde pasan las soluciones? Según la visión de Justino Zavala, directivo de la Agremiación Tamberos de Canelones, la solución «pasa por definir qué tipo de lechería quiere Uruguay y cómo nos vamos a insertar en el mundo».

El dirigente aclaró a El País que «si todo depende de que el productor siga sacando la leche cada vez más barata, llega un punto en que no es posible aguantar» y advirtió: «en el marco actual es muy difícil».

En picada.

La lechería uruguaya lleva cuatro años buscando salir a flote y lo que ha logrado es irse hundiendo. Los tambos invertían para apuntalar el crecimiento, porque esa era la señal que daba el mercado, pero de pronto, todo cambió.

En lo estrictamente interno, los productores consideran que hay excesos a lo largo de la cadena. Como ejemplo, Jorcín dice conocer casos de productores medianos que venden un kilo de queso a $ 300, pero en el supermercado ese mismo queso vale $ 800 por kilo y se vende.

Jorcín cuestionó que hay una parte en la comercialización de productos, «donde las grandes superficies están haciendo un daño importante al comercio de los lácteos. Como el mercado es chico y no crecen las ventas, lo que hacen es ganarle un margen mayor a lo que venden. La gente lo consume igual. Todo el sistema comercial no es bueno, hay mucha gente que vende en negro, incluso empresas chicas, porque es la única forma de sobrevivir».

Gremialistas y productores coinciden en que «el futuro es cada vez más difícil y con mayor incertidumbre.

Las PYMES lácteas plantean sus necesidades en el INALE

Directivos de Aupyl – Asociación Uruguaya de Pymes Lácteas – se reunieron con el presidente y directivos del INALE para plantearle su visión actual, sus necesidades y propuestas. La reunión tuvo lugar este lunes 13 de Julio en la sede del Instituto Nacional de la Leche en Montevideo, luego de la reunión mantenida días atrás con el Ministro Uriarte. Desde hace al menos un par de años, Aupyl busca poder integrar oficialmente el Inale en representación de las pymes lácteas, entendiendo que hoy tienen representación los productores primarios, las grandes industrias, los queseros artesanales, pero no así las pequeñas y medianas plantas lácteas. Dada la ley que amparó en su momento la creación del INALE por parte del poder ejecutivo nacional, esto no sería posible. Para contemplar esa posibilidad, habría entonces que modificar la ley que especifica la integración de este órgano del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En representación de Aupyl se hicieron presentes Martín Pippo, Davis Sonderegger y el gerente de proyectos, Martín de Freitas, siendo los anfitriones el actual presidente del INALE, Álvaro Lapido y asesores.

Más allá del interés planteado de que el INALE puede tener una integración más amplia, se abordaron diferentes inquietudes y necesidades. En busca de soluciones ante la imposibilidad de dar lugar a la petición de integrar el INALE, Lapido se comprometió a buscar una solución ofreciendo un técnico ó interlocutor para que sea la voz de las pymes dentro del INALE o al menos tratar los problemas puntuales que las Pymes les presenten.

Por tanto se abre la posibilidad que las pymes puedan ir a plantear sus problemáticas al INALE con cierta frecuencia y un interlocutor que permita atender y tratar estas solicitudes en el organismo. (Fuente: Prensa AUPYL)

Calcar exportó más US$ 3 millones en quesos y leche en 6 meses

Calcar exportó más US$ 3 millones en quesos y leches en 6 meses (se sumaron Venezuela y Vietnam como destinos)

La empresa de lácteos CALCAR (cooperativa láctea de Carmelo) cerró su primer semestre de exportaciones de quesos y leche con una facturación de US$ 3.300.000 y con nuevos destinos para sus productos, según contó su gerente de comercio exterior, Claudia Elizalde. Aunque el principal país de recepción sigue siendo Rusia, durante la pandemia también se incorporaron Venezuela y Vietnam, dejando abajo en la lista a Brasil y México. Cuba estaba entre los países compradores el año pasado, pero este año cesó sus compras.

A todos esos destinos el principal producto que les venden es un mix de quesos tipo: duros, (como el parmesano, que requiere una maduración de 6 meses a un año, Grinz y Goya), semi- duros (Como el Gouda, mozzarella o provolone) y queso Maasdam (típico queso de origen holandés y otros como colonia, danbo o cuartirolo), además de leche larga vida y leche UHT.

Elizalde recordó que Perú fue el primer mercado al que se exportó en los años ´60 y desde entonces Calcar puso sus energías en ampliar esos caminos. De hecho, durante mucho tiempo las exportaciones a varios países representaban el 80% de su producción. Esto tuvo sus vaivenes y actualmente, Calcar exporta el 60% y el resto es para el mercado local. Para los uruguayos es que Calcar fabrica sus productos con diferentes procesos como los yogures y dulces, más difíciles de exportar.

Según contó Elizalde a la empresa le conviene tener clientes estables para darle un destino seguro a productos que requieren determinados tiempos de producción y que además son bien pagos por estos países, como Rusia. «Hoy por hoy sirve exportar», explicó. Además, los plazos de pago son diferentes cuando se vende en el extranjero. «Primero cobrás y después cargás», dijo.

Calcar fue fundada en 1956. Actualmente los socios son 140 productores que remiten diariamente su producción de leche a la planta industrial, donde se elaboran los distintos productos.