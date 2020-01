Durante el fin de semana circularon las imágenes de una vaca lechera donde le habían quitado los cuartos traseros. Lo indígnate de la situación fue que la dejaron viva, la redes sociales de llenaron de todo tipo de comentarios.

Las gremiales lecheras emitieron un comunicado donde expresan que ante la impresionante ola de abigeato que sufren los productores lecheros, las gremiales de productores lecheros declaran:

1) Que lo ocurrido en el predio de la familia Faina en Canelón Chico el sábado pasado, constituye no sólo un hecho delictivo grave que afecta a un pequeño productor lechero, sino además una afrenta a la sociedad toda por la crueldad e insania con que actuaron los delincuentes como se aprecia en el video que ha circulado en las redes sociales.

2) Que este último hecho es uno de los tantos que hemos venido soportando en los últimos meses sin que se logren aclarar y detener a los responsables.

3) Exigimos que de una vez por todas, se asuman las responsabilidades y en acción coordinada entre la Policía, INAC, las Intendencias y la Justicia se de fin a esta flagelo que jaquea a la familia tambera, especialmente a los más chicos.

4) Somos sabedores que los tamberos no somos los únicos perjudicados por lo que solicitaremos a todas las gremiales nacionales de productores y a las fuerzas vivas de nuestros departamentos se sumen a nuestro reclamo.

5) Nos preocupa que frente a la absoluta indefensión de los productores se comiencen a generar respuestas que sólo marcarán un profundo retroceso en nuestra sociedad, debemos tener soluciones ya!

ANPL, IPL, SPLF, SPLR, SPLSR, ATC, APLEMA, APLSJ

Desde OPYPA esperan crecimiento en remisión de leche a planta en 2020

Se prevé que llegue a más de 2 millones de litros.

La remisión de leche a planta se contrajo alrededor de 4% el año pasado y para este año, desde la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) se prevé una expansión de 3% interanual. Así lo señala el análisis de Ángela Cortelezzi «Situación y Perspectiva de las Cadenas Agroindustriales 2019/2020», publicado en el anuario de Opypa.

El año pasado se produjo una reducción en el número de predios lecheros, del área dedicada a la lechería y también del tamaño de los rodeos. Eso también se plasmó en una caída de los volúmenes exportados por Uruguay, lo que combinado con precios de venta promedio relativamente estables, resultó en una baja aproximada de 9% en el valor exportado respecto a 2018, año en que se observó un leve repunte, indicó el análisis de la economista de Opypa.

Para 2020, se espera que la remisión de leche a planta supere el umbral de los 2 millones de litros anuales enviados a la industria láctea para ser procesados. Si se concreta el crecimiento, el impacto sobre las exportaciones del sector en este nuevo año será muy positivo. Por otro lado, a nivel mundial, la consultora holandesa Rabobank analizó el desempeño de los lácteos en 2019/2020, destacando que la producción y los precios de la leche aumentaron, lo que plantea desafíos para los productores. El analista de lácteos de RaboResearch, Ben Laine, dijo: «Los precios más altos de los productos básicos son un cambio bienvenido para los productores de lácteos. Sin embargo, a medida que estos precios llegan a los consumidores, su disposición a pagar precios altos en restaurantes y tiendas de comestibles todavía no es tan alta, ya que gran parte del mundo todavía se está recuperando, en medio o al borde de algún grado de recesión», sostuvo el analista, según publicó Portalechero.