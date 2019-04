Ing. Ambrois: “Vamos a hacer el análisis al límite de lo razonable, lo prudente y lo posible para pagar el mejor precio, y hay que ser conscientes que venimos muy exigidos”. “Lo importante es destacar el cambio de escenario, y lo trataremos de traducir al precio lo más rápido posible”.

Las gremiales lecheras esperan que el directorio de Conaprole otorgue un aumento de 10 % en pesos para las remisiones del producto a planta de marzo. El productor Justino Zavala dijo que “si tomamos lo que es el aumento del dólar y las variaciones del precio de los productos, no estamos pidiendo mucho”. Por otra parte en el último evento de Fonterra realizado ayer el valor promedio subió 0,8 % hasta los U$S 3.483 la tonelada. El presidente de Conaprole Ing. Agr. Álvaro Ambrois se refirió a ambos temas, dijo que la suba de Fonterra es “una muy buena noticia”, y sobre el pago al productor opinó que se debe actuar con responsabilidad para no comprometer la viabilidad de la Cooperativa a futuro. “Lo más fácil” sería subir el precio a un punto “que nos deje contentos a todos, pero eso no sería responsable”, dijo, y agregó que “en Uruguay estamos muy condicionados” por los costos internos, además de depender de los valores internacionales, pero los cambios en el escenario actual es algo que “trataremos de traducir al precio lo más rápido posible”. En declaraciones al periodista Danilo Scirgalea, el presidente de Conaprole se refirió a la suba de Fonterra (U$S 3.483 la tonelada) como “una muy buena noticia para compartir con los productores”, y destacó su importancia al considerar que las dificultades del sector se extienden por cuatro años. “En la historia de la lechería no se ha visto un ciclo de dificultades” tan extenso “porque por lo general son de dos años máximo”. Pero ahora después de cuatro años la situación “felizmente se revierte y eso nos permite ser optimistas y es una muy buena noticia”, subrayó.

Preguntado sobre el mercado lácteo interno expresó que la “retracción del mercado no solo pasa con los lácteos sino en todos los rubros y todas las actividades”. Eso “impacta” en la Cooperativa, aunque “lo fundamental son las exportaciones”.

“Conaprole exporta el 70 % de la leche que recibe por lo cual no hay dudas de que el mercado internacional es el que nos afecta y nos da los elementos para la fijación de precio”, por eso la suba de Fonterra “es un cambio importante”, sostuvo.

Recordó que “en setiembre del año pasado” y debido a la “retracción de los mercados teníamos un stock que no se colocaba. Felizmente pudimos colocarlo en Argelia a un precio que no era bueno pero festejamos el hecho de haberlo colocado”. “Hoy estamos embarcando lo que en setiembre comercializamos a un precio bajo, pero resaltó que lo festejamos igual porque teníamos una fuerte retracción en las colocaciones”, comentó.

El precio actual es de U$S 3.400 frente a aquellos U$S 2.600. “Es elocuente el cambio que ha habido”, subrayó Ambrois, y valoró que además “el mercado está demandando” lo cual “es tan importante como el precio”.