Directivos de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), le solicitaron al futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte, que la deuda que Venezuela mantiene con la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), sea incluída en la Ley de Urgente Consideración (LUC).

La dirigencia gremial que se reunió con el próximo secretario de Estado de la cartera, entiende que el próximo gobierno uruguayo debe asumir el pasivo que mantiene el Estado venezolano (de unos U$S 30 millones), ya que entienden que los negocios realizados en 2015 «no fueron un acuerdo entre privados, sino que el gobierno uruguayo garantizó esa venta y repartió entre todos quienes exportaron al mencionado país, los pagos que realizó» el país caribeño «dejando a Conaprole para el final». Para Walter Frisch, cobrar ese dinero puede llevar 10 años o más y los productores no están en condiciones de esperar ese lapso de tiempo. «Nosotros agradecemos mucho la buena voluntad y la idea de ese momento. El tema es que desde el gobierno se aseguró que era garante del cobro», aclaró el presidente de la ANPL. «Incluso se expresó que iba a haber un fideicomiso y es la primera vez que se viola un fideicomiso. No sé qué pasó con la plata, tampoco me interesa, pero tampoco que digan que no se tiene nada que ver y es un acuerdo entre privados».

En el momento que se realizaron los negocios con Venezuela, el precio de la tonelada de leche en polvo rondaba los U$S 2.000, pero las ventas hacia ese destino estuvieron por encima de los U$S 4.000. Frisch explicó que Venezuela históricamente pagó «muchísimo más» que otros mercados. La deuda proviene de un acuerdo firmado en julio de 2015, mediante el cual se permitía la venta de 265.000 toneladas de alimentos nacionales –que incluía 120.000 toneladas de arroz, 44.000 toneladas de leche en polvo, 80.000 toneladas de soja, 9.000 toneladas de pollo y 12.000 toneladas de queso– a Venezuela, por un monto de U$S 300 millones.

En las últimas semanas, Uriarte dio a conocer que el reclamo de los productores de leche «está arriba de la mesa» e incluso fue tratado con la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

El último pago se realizó en enero de 2019, después de la asamblea de tamberos de Capurro realizada en diciembre de 2018, cuando el gobierno de Nicolás Maduro depositó U$S 8,5 millones a cuenta del resto de la deuda, que ronda los U$S 30 millones.

EXPORTACIONES LÁCTEAS

El crecimiento de 15% que registraron las exportaciones lácteas en dólares en enero tuvo como aliado una mejora de precio en la mayoría de los productores colocados, según el informe mensual que procesa el Inale. En el mes, mejoraron las colocaciones en volumen de queso (+32%), leche en polvo entera (+16%), leche en polvo descremada (+4%) mientras que descendieron las de manteca (-83%) comparado con enero 2019. Si se compara el precio con el recibido en enero con diciembre 2019 mejoraron los precios de casi todos los productos, el mayor aumento lo registró la leche en polvo descremada (+10%, a U$S 2.763 por tonelada), seguido por leche en polvo entera (+1%, a U$S 3.179 por tonelada).

Mientras que descendieron quesos (-10%, a U$S 3.784/tonelada y manteca (-1%, a U$S 4.602 la tonelada). Al comparar los precios promedio recibidos de los productos exportados en enero 2019 comparados con los de un año atrás, aumentaron los valores de leche en polvo descremada (+30%), leche en polvo entera (+10%) y manteca (+2%), mientras que el queso descendió (-8%).

PODER DE COMPRA

El poder de compra de la leche en pesos mejoró durante el año pasado. Según el indicador que procesa el Inale, si se compara diciembre de 2019 con igual mes del año anterior, el poder de compra de la materia prima de los tamberos aumentó 10%, ya que el precio de la leche tuvo una suba de 20%, mientras que el índice de costos subió un 9%.