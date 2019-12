El alto precio del dólar para la moneda uruguaya es considerado por el sector lechero «como un problema muy grande». El ingeniero agrónomo Roberto Ceriani sostuvo que «estamos casi en un 30% de pérdida del poder de compra de la leche, en la mayoría de los productos que se consumen».

Para el presidente de la Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza (APLPE), el encarecimiento es desde el punto de vista de los fitosanitarios, productos veterinarios, semillas, abonos, todos esos insumos, e incluso los contratos de enfardado o ensilado están todos en dólares, y nosotros cobramos en pesos», dijo.

El productor y dirigente gremial indicó que «son parte de los planteos que se han hecho al directorio de Conaprole y las empresas en general». Y citó el último aumento de la cooperativa, indicando que «ya venimos acumulando dos a tres aumentos del 3%, prácticamente ni alcanza para compensar lo que aumentó el dólar desde el inicio de la primavera hasta ahora».

Lo que pasa es que «mantuvimos la diferencia, pero no cambia la cuenta», acotó. «Toda suba es bienvenida, pero los productores esperábamos más coraje de la industria, para afrontar esta situación, y si el verano es riguroso, no va a ser facil».

Sobre el clima dijo que la primavera para los tambos de esta zona del país «comenzó algo tarde, especialmente por las temperaturas que se mantenían frías.

Pintó posteriormente muy linda aunque hubo abundancia de pasto, pero ahora desde hace algunas semanas que no llueve y con sol bastante fuerte y condición atmosférica de muy poca humedad, lo que hace que los suelos en la parte superficial se sequen mucho, generando dificultades en el rebrote de las pasturas».

Incluso, mencionó que «por varios días no hay previsiones de lluvias y para la semana que viene se anuncian jornadas de altas temperaturas, que ocasionarán más preocupación en el sector».

En lo productivo señaló que entre octubre y noviembre «se registró un ingreso de leche a las plantas de Conaprole bastante similar al año pasado, pero ya tenemos una caída de remisión. Estamos recibiendo algo más de 5 millones de litros, y en estos días bajó en casi 700.000 litros por día en todo el país, porque en el sur el panorama está peor que acá».

En esta zona «tuvimos en estos días algunas lluvias muy desparejas, pero que no existieron en el sur, y eso complicó las cosas».

Explicó que de acuerdo a algunos predictores en meteo-rología, «aparenta ser un verano normal el que tendremos, pero con una distribución de las lluvias que será muy desigual. Muchos días sin lluvias y algunos con precipitaciones muy intensas», expresaron.

LA SUBAEl directorio de Conaprole anunció este lunes una suba de 3% sobre los básicos (grasa y proteína) en el precio de leche al productor por la producción remitida en noviembre. Si bien todavía las liquidaciones no están cerradas, no habrá grandes cambios respecto al precio medio de octubre, debido a la caída en los porcentajes de grasa y proteínas que registraron el pasado mes el grueso de los tamberos.

El precio promedio para la liquidación de noviembre rondará los $ 11,23 por litro, mientras que aquellos con 19% de calidad y 100% de respaldo llegarán a unos $11,40 por litro.

Por otro lado, la remisión de Conaprole de noviembre aumentó 1% el pasado mes, tras haber empatado en octubre.

Actualmente se están procesando unos 4,2 millones de litros, bastante por debajo del pico de 5 millones de litros diarios que llegaron a procesarse al arranque del pasado mes. (Fuente: el Telégrafo)