El balance de Conaprole de 2018 arrojó déficit y lo mismo ocurrió con el de enero de este año. El presidente de la cooperativa, Alvaro Ambrois dijo a Informativo Carve que “lo más trágico es que sabemos que el precio que recibe el productor hoy no llega a cubrir los costos”.

El presidente de la cooperativa afirmó que el verano fue “llovedor”, lo cual ha sido favorable para la producción de forraje “pero no alcanza” para atenuar la crítica situación.

Ambrois puntualizó que estamos muy preocupados por la situación del sector con el cierre de varias plantas en el interior del país. Es así que en este marco, es una “buena noticia” para toda la industria que hayan inversores interesados en reflotar Ecolat. Es “interesante que un jugador de afuera” vea con buenos ojos la posibilidad de invertir en el sector.

En diciembre 2018 cayó el precio de la leche al productor y recibido por la industria

Al comparar el precio de venta de la industria por litro de leche colocada en diciembre de 2018 con diciembre del año anterior se observa una reducción de 19 % en dólares y 10 % en pesos. En ese mismo período el precio recibido por el productor disminuyó 10 % en dólares y se mantuvo en pesos según datos difundidos por el Instituto Nacional de la Leche (INALE).

En el año 2018 el precio recibido por la industria en dólares descendió 7 % dado por la caída en el precio recibido por la exportación mientras que los de mercado interno se mantuvieron comparados con un año atrás. Por su parte el precio al productor en dólares descendió 5 %.

MERCADO INTERNACIONAL.

El INALE también publicó, citando datos de Global Dairy Trade (GDT), que espera estabilidad en los precios internacionales en los próximos meses.

LECHE EN POLVO ENTERA. La leche en polvo entera se mantuvo en torno a 3.000 U$S/ton en la plataforma GDT desde la licitación anterior. Esta tendencia viene dándose desde fines de noviembre cuando el piso fue 2.600 U$S/ton, representando una mejora de 16 %. No se han alcanzado los precios del primer semestre de 2018 que se situaron entre 3.200/3.300 U$S/ton. A esta altura del año, los precios alcanzados en 2018 fueron en promedio 7 % superior. Los contratos a futuro pactados en la última licitación muestran valores de 3.000 U$S/ton con mejoras hacia junio y julio (3.100 U$S/ton).

LECHE EN POLVO DESCREMADA. La leche en polvo descremada creció significativamente superando 2.500 U$S/ton en la plataforma GDT. Esta tendencia viene dándose también desde fines de noviembre, representando una mejora de 30 %. Sin embargo se venía de precios muy por debajo de los 2.000 U$S/ton. A esta altura del año, los precios alcanzados están 40 % en relación a un año atrás. El marcado aumento fue resultado de la escasez de suministros para la exportación en Europa, debido a la fuerte demanda interna, y de las expectativas de una reducción estacional de las disponibilidades para la exportación procedentes de Oceanía en los meses venideros. Por su parte la Unión Europea no ha recibido leche en polvo descremada en su programa de intervención pública y gradualmente está vendiendo a través de licitaciones los stocks que tiene en el programa. Después de un pico de 375.000 toneladas en ahora se encuentra en 253.000 toneladas.

Los contratos a futuro pactados en la última licitación muestran valores promedio de 2.600 U$S/ton estables hasta julio de este año.

Importaciones de lácteos de Brasil bajan por segundo año consecutivo

Las importaciones brasileñas de lácteos en 2018 cayeron un 9,8% interanual a 152.590 toneladas por un total de US$ 486 millones.

Argentina y Uruguay fueron los principales proveedores según informó el boletín del Departamento de Economía Rural (DERAL), de la Secretaría de Agricultura de Paraná.

Las compras de lácteos al exterior vienen cayendo desde el 2016, cuando el país importó 245.280 toneladas, un 60% más en relación al volumen de 2018, desembolsando US$ 658 millones.

A su vez, las exportaciones brasileñas cedieron tanto en volumen (-40%) como en facturación (-48%) en 2018 con relación al año anterior. “Esto ocurrió a causa de un primer semestre débil en términos de volumen importado, considerando que en la segunda mitad del año el país importó un 27,8% más en volumen que igual período de 2017 y aumentó un 21% los gastos”, dice el boletín del DERAL.

Los mayores proveedores en volumen fueron Argentina (con 90.490 toneladas) y Uruguay (44.480 toneladas), con una participación del 59% y 29% del total respectivamente. El principal producto comprado fue leche en polvo – 96.700 toneladas a US$271 millones de dólares. La Unión Europea – objetivo reciente de discusiones en el sector lácteo brasileño a causa del final de la tarifa antidumping del 14,8% – vendió en 2018 poco más de 7.000 toneladas. Nueva Zelanda, que también era objeto de arancel antidumping, exportó a Brasil menos aún (2.810 toneladas).

“Según datos del Ministerio de Agricultura (AGROSTAT), la participación de Nueva Zelanda y de la Unión Europea en las importaciones brasileñas ha sido poca en relación a los países del Mercosur (Uruguay y Argentina)”, dice el boletín de DERAL. El texto advierte, sin embargo, que la retirada de las tarifas de importación de esos países podría representar “un enorme aumento” en esas importaciones, afectando significativamente el mercado interno y perjudicando a los productores locales. (Elaborado en base a Estadao y PortalDBO. Fuente: Blasina y Asociados)

Si se incrementan las importaciones lácteas, Brasil actuará protegiendo su producción

Brasil está haciendo es un monitoreo diario de las importaciones de leche en polvo y si detecta un repentino crecimiento de las compras externas del producto, el equipo económico pretende aplicar una salvaguardia preliminar.

Brasil está haciendo es un monitoreo diario de las importaciones de leche en polvo y si detecta un repentino crecimiento de las compras externas del producto, el equipo económico pretende aplicar una salvaguardia preliminar. Pero eso solo se hará si hay indicios de invasión de productos importados, mientras tanto el arancel para la importación de leche en polvo se mantiene en 28 % sin considerar aún los recargos antidumping del 14,8 % para la Unión Esta semana el ministro de Economía Paulo Guedes y la Agricultura Teresa Cristina acordaron, en Brasilia, que ambos trabajarían para mantener la competitividad del sector de leche en polvo, lo que puede pasar por varias medidas de apoyo a los productores, pero no necesariamente por el aumento de la alícuota, que hasta ahora no ha ocurrido.