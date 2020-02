Se llegó a US$ 58,9 millones, 15% más que igual mes de 2019.

Las exportaciones de lácteos uruguayos correspondientes al primer mes de 2020, generaron una facturación de US$ 58,9 millones, cifra que representa 15% de incremento frente a igual mes del año anterior. Así lo están demostrando los datos divulgados por el Instituto Nacional de la Leche (INALE).

En leche en polvo entera, principal producto de exportación de la cadena láctea uruguaya, se colocaron 13 mil toneladas por US$ 41,2 millones. El valor promedio fue US$ 3.179 por tonelada. Según INALE la facturación —en las mismas fechas del ejemplo anterior— subieron 27% , 16% en volumen y el precio creció 10%. A su vez, en leche en polvo descremada se facturó US$ 3,5 millones, se despacharon 1,3 mil toneladas y el precio promedio fue US$ 2.763 por tonelada. En este caso el aumento en la facturación llegó a 36%, el volumen trepó 4% y el precio subió 30%.

En caso del queso, la exportación mostró una facturación de US$ 10 millones y se despacharon 2,6 mil toneladas, registrándose un precio promedio por tonelada de US$ 3.784. La facturación subió 21%, el volumen colocado 32% y el precio cayó 8%.

Finalmente, para la manteca, otro de los rubros destacados en la exportación desde Uruguay, generalmente con Rusia como principal mercado, se despacharon 0,2 mil toneladas, a un precio promedio de US$ 4.602 por tonelada. La facturación cayó 83%, el volumen vendido descendió 83% y el precio subió 2%, según los datos del INALE.

Es una buena noticia para el sector lechero, que aún arrastra un endeudamiento importante, en muchas zonas sigue golpeado por el clima (falta de lluvias) y los precios de la leche al productor no llegan a conformar, porque subieron los costos en dólares y siguen complicando la ecuación de los tambos.