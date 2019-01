La leche en polvo entera aumentó 1,2% y se posicionó en US$ 2.705 por tonelada.

Los lácteos iniciaron el año con un aumento de precio a nivel internacional que consolida la tercera suba consecutiva en las licitaciones de la multinacional neozelandesa FONTERRA.

El valor promedio de la canasta básica de productos aumentó 2,8% y se posicionó en US$ 2.986 por tonelada, tras la venta de 28.651 toneladas de lácteos. La leche en polvo entera, el principal producto exportado por Uruguay, suma tres remates con precios al alza. En la primera venta del 2019, el precio medio subió 1,2% a US$ 2.705 por tonelada. Representa una valorización de US$ 106 por tonelada. El resto de los productos también marcaron una performance positiva. La leche en polvo descremada subió 7,9% (US$ 2.201 por tonelada), la manteca 3,9% (US$ 4.076 por tonelada) y el queso Cheddar 3,2% (US$ 3.371 por tonelada).

Vázquez responderá el planteo de las gremiales lecheras antes del 13 de Enero

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, se comprometió con las gremiales lecheras a analizar y contestar en las primeras semanas de 2019 y antes del 13 de enero, los planteos que surgieron de la Asamblea Extraordinaria de tamberos que se celebró este mes en Capurro.

En el marco de un clima cordial de ambas partes, las gremiales destacaron haber encontrado al presidente de la República preocupado por la situación del sector y reafirmando la importancia de la producción de leche, un sector integrado mayoritariamente por pequeños productores.

No hubo ministros junto al Primer Mandatarios en el encuentro con los tamberos.

Las dos buenas noticias para las gremiales, fueron que están en camino los 7,6 millones de euros que conforman el 22% de la deuda por US$ 39 millones que mantiene la nación bolivariana con CONAPROLE por las exportaciones de lácteos, en el marco de los negocios de gobierno a gobierno. La otra es la flexibilización del Fondo de Garantía instrumentado por el gobierno, donde a través del Banco de la República hubo un corrimiento de las deudas que mantienen los tamberos con la banca oficial.

Las gremiales estuvieron representadas en el encuentro por Wilson Cabrera (Asociación Nacional de Productores de Leche), Justino Zavala (Agremiación de Tamberos de Canelones), Guilermo Berti (Sociedad de Productores de Leche de Villa Rodríguez), y Horacio Rodríguez (Sociedad de Productores de Leche de Florida). Las gremiales concurrieron con la expectativa de recibir nuevos apoyos del gobierno, pero salieron diciendo que “no hay medidas de impacto”. Por un lado, manifestaron su preocupación por eso y por otro, depositaron confianza en que Vázquez pueda aportar, en breve, nuevos paliativos. Entre los planteos de la Asamblea Extraordinaria, celebrada este mes en Capurro, está la necesidad de aplicar una devolución adicional de 3% a las devoluciones de impuestos a las exportaciones, como lo tuvo la lechería en su momento y la citricultura, entre otros rubros en dificultad. Se solicitó al Ejecutivo que analice con mayor profundidad y voluntad, que los tamberos más chicos que tributan por Imeba se les pueda devolver el IVA compras, para eliminar el factor de inequidad con respecto a los productores que tributan por IRAE. Las gremiales piden al gobierno que mantenga el compromiso de mantener en términos reales el valor de la leche tarifada (leche consumo), para evitar transferencia de recursos. (Fuente: El País)

Veinte alumnos de Lechería de UTEC y UTU integrarán proyecto de aprendizaje combinado estudio-trabajo

Siguiendo el formato de educación en alternancia, considerado exitoso en Francia, la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) ofrecerá el año entrante su primera experiencia de enseñanza mitad en aula y mitad en empresas.

TodoelCampo/Colonia-La UTEC tomó como modelo una experiencia novedosa: la de educación en alternancia, que se realiza desde hace varios años en Francia, que consiste en cursar el 50 % de la carrera en la institución de enseñanza y el otro 50 % en una empresa. Existe un antecedente al respecto en Uruguay, realizado en la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), pero se conoce como educación dual y funciona bajo el modelo alemán.

“Nos asesoramos y entendimos que la educación en alternancia es interesante para el país”, dijo Graciela Do Mato, consejera de la UTEC, quien explicó que en el proceso fue fundamental comprometer a representantes de distintas instituciones. Se efectuó un acuerdo entre esa universidad, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), la Universidad del Trabajo del Uruguay, el PIT-CNT, las cámaras de Industria y de Comercio y Servicios, para llevarlo a cabo.

Junto con ese convenio, fue necesario realizar una modificación de la Ley de Empleo Juvenil, ya que la existente no habilitaba este tipo de educación, sino que solo permitía la realización de prácticas preprofesionales. A partir de ahora, un estudiante podrá formarse en una empresa y por esas horas trabajadas recibirá una retribución que representa el 75 % del salario mínimo nacional que le corresponde a la categoría.

La propuesta piloto permitirá la formación de 20 jóvenes de entre 18 y 29 años que cursen la carrera de Tecnólogo en Sistemas de Manejo de Producción Lechera, compartida con la UTU. Los estudiantes comenzarán con experiencias puntuales en la primera etapa de su formación y en el último año concretarán el formato denominado 50-50 con un tutor docente y uno de empresa. Todos los costos de esta formación serán financiados por el Inefop.

Las empresas contratantes también obtienen beneficios: se ofertan como integrantes del plan, lo que implica publicidad para ellas. “Pensamos que será una experiencia exitosa y, si lo es, será reproducida en otras carreras a futuro, lo que implica modificación de planes y grillas, es decir, un trabajo académico importante”, sostuvo Do Mato en entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional. La jerarca defendió el binomio educación-trabajo y recordó que este logro es producto de la labor conjunta con Francia. Dos misiones de ese país visitaron Uruguay y viceversa, y trabajaron en territorio en la Escuela de Nueva Helvecia, lo que consideró fundamental.

(Fuente : Presidencia)