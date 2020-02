Es difícil medir el impacto del coronavirus en una sola subasta de Global Dairy Trade, dijo el presidente ejecutivo de Fonterra Miles Hurrell al referirse al último evento del martes pasado en el que el mercado retrocedió 4,7 %

El coronavirus ha reducido una parte de los precios mundiales de los lácteos, pero hasta ahora no ha detenido a los compradores chinos ni ha amenazado el precio de la leche en Nueva Zelanda.

El índice Global Dairy Trade cayó un 4,7 % en la subasta más reciente, incluida una caída del 6,2 % para la leche entera en polvo y del 4,5 % para la grasa de leche anhidra.

El economista rural principal de ASB (banco ASB de Nueva Zelanda) Nathan Penny, encontró en los detalles del último evento de Fonterra, señales del impacto del virus en los mercados de los lácteos.

Los compradores chinos se mantuvieron activos al mismo nivel que las subastas anteriores y los precios de tres de los nueve productos en realidad aumentaron, mientras que el impacto general en el mercado fue un movimiento descendente comparativamente leve.

La caída del 4,7 % no hizo que cayera el top 30 del precio de la subasta de GDT a pesar del temor a algo más grande.

Por el momento mantuvo el pronóstico del banco de un precio estacional de 7,50 dólares neozelandeses (NZ$) por kilo de sólidos útiles, pero advirtió que otro paso en falso en los precios de la subasta conducirá a una reevaluación.

Miles Hurrell dijo que la caída de los precios de GDT no fue inesperada y que espera cierta volatilidad a medida que los compradores adopten un enfoque de esperar y ver.

«Es difícil medir el impacto real en la demanda de un solo evento GDT. Si hay una caída sostenida en la comida en China, eso podría tener un impacto en nuestras ventas», agregó.

Desde ahora Fonterra vigilará muy de cerca sus ventas de servicios de alimentos y los precios de GDT.

La analista de lácteos de NZX (mercado de negocios neozelandés) Amy Castleton, dijo que Nueva Zelanda es el mayor proveedor de leche en polvo entera (LPE) y grasa anhidra (AMF) del comercio mundial.

«Los mercados han estado nerviosos de que el coronavirus y las prácticas asociadas para prevenir la propagación dejen de comprar en China. Dado que China es un destino tan grande para los productos de Nueva Zelanda, esto podría tener un gran impacto en nuestra economía. Pero no parece haber habido una gran caída en la demanda china en el evento GDT del 4 de febrero». China compró un volumen mayor que en el evento equivalente del año pasado, afirmó Castleton.

El estratega de mercado de Westpac (Westpac es una compañía multinacional de servicios financieros que pasó a ser un importante banco de Australia y Nueva Zelanda) Imre Speizer, dijo que los resultados de la subasta de GDT plantearon cierto riesgo a la baja para su predicción del precio de la leche, pero aún es posible alcanzar NZ$ 7,40 si las interrupciones causadas por el coronavirus demuestran ser de corta duración.

La analista senior de NZX Julia Jones, dijo que era de esperar un sentimiento negativo del mercado en un momento como este.

Aunque el coronavirus tendrá un impacto a corto plazo, las compañías lácteas de Nueva Zelanda podrán reposicionarse estratégicamente si es necesario.

El viernes, Castleton dijo que su pronóstico del precio de la leche cayó 16 centavos a $ 7.18 / kg MS.

«Los precios de los futuros de productos lácteos en el mercado de derivados lácteos NZX han caído significativamente durante la semana pasada más o menos. Los temores sobre la demanda del mercado debido a la propagación del coronavirus tienen nerviosos a los que cotizan en el mercado y están retirando sus posiciones», expresó.

Es probable que ese sentimiento del mercado haya impulsado la caída en el evento GDT porque hasta ahora no ha habido evidencia de una caída significativa en la demanda.