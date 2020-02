Precio promedio de los productos bajó 4,7%.

Después de dos subas consecutivas de precio, la leche en polvo entera experimentó una caída del 6,2% en Fonterra.

El principal producto exportado por el país ubicó su cotización promedio en US$ 3.039 por tonelada.

El ajuste era previsible dado que el contexto internacional para los commodities no es el más favorable debido a la situación sanitaria que vive China, donde ha golpeado fuerte el consumo.

El valor medio de la canasta de productos lácteos bajó 4,7% hasta los US$ 3.226 por tonelada, tras la comercialización de 29.006 toneladas.

Al igual que la leche en polvo entera, el resto de los productos sufrieron una retracción de los valores. La leche en polvo descremada bajó 4,2% (US$ 2.907/Tn), la manteca 0,2% (US$ 4.258/Tn) y el queso Cheddar 6% (US$ 4.302/Tn).