En el año, solo el 27,4 % de las exportaciones tuvieron como destino países con los que hay un acuerdo comercial. Las exportaciones que van a destinos con los que no hay un acuerdo comercial, son las que pierden competitividad.

En las exportaciones de noviembre el 25,2 % de las colocaciones totales se concentran en cinco empresas; Conaprole registró el mayor monto exportado con U$S 56,3 millones, aunque dicho monto se redujo 5 % respecto a noviembre de 2018. Las empresas con el mayor monto exportado respecto a noviembre del año pasado fueron Eurofores SA, Forestal Oriental SA y Saman SA, cuyas ventas totalizaron U$S 22,8 millones.

El Departamento de Negocios Internacionales e Integración (DNII) de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) publicó su informe mensual sobre el comercio exterior de Uruguay correspondiente a noviembre.

El documento señala que en los once meses del año (enero-noviembre) el déficit «se redujo» debido a que «se incrementaron las exportaciones» y «disminuyeron las importaciones».

El 67,2 % de las ventas al exterior se concentran cinco productos que lidera la carne con el 26,1 %; le siguen las semillas y frutos oleaginosos (14,3 %), la madera (12,7 %), los lácteos (8,4 %) y los cereales (5,7 %), destaca.

En el acumulado del año la carne de vacuna congelada, sin considerar las zonas francas, es el principal producto exportado a un monto de 12,6 % superior al registrado en igual período de 2018.

En noviembre hubo «cinco principales destinos» que «concentraron el 59,1 % de las exportaciones»; el DNII destaca que «Argentina volvió a aparecer en este conjunto de países, cosa que no ocurría desde febrero».

«China ocupa el primer lugar del ranking seguido por Brasil.

Los Estados Parte del Mercosur registraron, en su conjunto, una participación del 21,4 %, siendo Brasil el socio más relevante».

En el año, «solo el 27,4 % de las exportaciones tuvieron como destino países con los que hay un acuerdo comercial», destacó y recordó que «las exportaciones que van a destinos con los que no hay un acuerdo comercial, son las que pierden competitividad al enfrentar aranceles y otros costos del comercio, caso de China y Estados Unidos».