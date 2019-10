Al igual que las ventas del 1º de octubre, cuando la suba fue de apenas 0,2 %, el de ayer también fue un incremento muy leve, del 0,5 %. La leche en polvo entera no registró cambios y la descremada subió 2,4 %; la manteca por su parte cayó 0,4 %. El evento 246 de Fonterra tuvo lugar el lunes, finalizando con un incremento del 0,5 %, quedando el promedio en los U$S 3.330 la tonelada.

ÍNDICE DE PRECIOS GDT: 1,015 PUNTOS.

El índice de precios GDT pasó de 1,010 del primero de octubre, a 1,015. Este índice se calcula a partir de la cantidad total vendida en un evento comercial en todos los productos, períodos de contrato y vendedores.

Tamberos siguen molestos por «bajo» precio de la leche

Conaprole dejó igual al de agosto el precio de septiembre y gremiales se reunirán con directorio.

Los productores lecheros que remiten a Conaprole, volvieron a calificar como «absolutamente insuficiente» el precio marcado por el directorio de la cooperativa para septiembre, al quedar similar al que ya cobraron en agosto.

El valor promedio se situó en $ 11,10 —el valor del kilo de los sólidos es el mismo—, igual que en agosto, donde se había dado una suba de 5% respecto al mes anterior.

«Vemos que se nos está yendo la primavera que es cuando podemos hacer algo de caja y vamos a entrar al año que viene sin un peso en el bolsillo», dijo preocupado a El País el directivo de la Agremiación Tamberos de Canelones, Justino Zavala, a la vez que advirtió que con estos valores «se van a seguir perdiendo tambos».

El próximo lunes, algunas gremiales lecheras intentarán reunirse con el directorio de la empresa para manifestar su descontento y hacer entender sus reclamos.

«No sabemos si la cooperativa es un instrumento de los productores para mejorar o si los tamberos son el instrumento que tiene la cooperativa para mejorar su situación financiera», afirmó el dirigente lechero.

Zavala recordó que el precio cobrado en agosto ya tiene incluidos los $ 0,19 por litro que surgieron de la ayuda financiera que busca inyectarle capital a los productores para que sigan produciendo. Esos $ 0,19 por litro están comprendidos dentro de los $ 0,40 por litro que corresponden a la herramienta financiera diseñada por el gobierno para paliar el endeudamiento, mediante el crédito vía Banco República y República Microfinanzas que está disponible para productores que remiten menos de 480.000 litros año y para los tamberos que remiten más de ese litraje.

El dirigente de la Agremiación de Tamberos de Canelones destacó que «la lechería uruguaya cada vez se concentra más en productores más grandes, en detrimento de los tamberos de menor porte.Son 150 productores de Conaprole los que están remitiendo el 50% de la leche. Se concentra la lechería a una velocidad que asusta», destacó Zavala.

Las gremiales de productores estaban jugadas a que la empresa hiciera otro pequeño ajuste y las empresas lecheras vienen arrastrando las deudas desde el otoño, producto de inversiones para continuar produciendo leche y no bajar la cortina.

Por otro lado, según el Instituto Nacional de la Leche (Inale), el precio (FOB) de la leche en polvo exportada por Uruguay en agosto fue US$ 3.286, abarcando 12.933 toneladas por US$ 42.492.317.

Portal Lechero publicó que la remisión de leche a Conaprole tuvo un buen comportamiento el mes pasado y quedó solo 2% debajo de la producción de setiembre del año pasado, con ingresos diarios en el entorno de 4,9 millones de litros y días puntuales por encima de los 5 millones.

«Creo que son claves las lluvias porque están haciendo mucha falta en toda la cuenca», señaló a Conexión Agropecuaria el vicepresidente de la cooperativa, Alejandro Pérez Viazzi al portal.

De cruzar una buena primavera, el pico de producción podría alcanzar o aún superar los volúmenes récord de 2018. «Estamos muy cerca, pero está haciendo falta agua y también para irse preparando para la siembra de verano», sostuvo. En el acumulado del año (periodo enero-setiembre) la leche remitida a Conaprole cae 3% frente a igual periodo de 2018.

Si se observan los datos de remisión publicados por INALE que engloba a todas las industrias, en agosto los envíos de leche a planta totalizaron 178,7 millones de litros.

(Fuente: El País)