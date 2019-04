Los lácteos experimentaron la novena suba consecutiva de precio en el primer remate de abril de FONTERRA. El valor promedio aumentó 0,8% y se posicionó en US$ 3.483 por tonelada. La última licitación en baja fue en noviembre del año pasado, cuando cayó un 3,8%.

La leche en polvo entera, el principal producto exportado por el país, quebró una tendencia muy positiva de recuperación y el valor medio se posicionó en 3.287 por tonelada, un ajuste del 1,3%.

Sin embargo, continúa siendo un guarismo destacado, en solo cinco meses el producto ha tenido una recuperación de US$ 688 por tonelada. Otros productos, de importante comercialización por Uruguay, lograron un aumento en sus referencias. La leche en polvo descremada subió 1,8% (US$ 2.468 por tonelada), la manteca 5,8% (US$ 5.374 por tonelada) y el queso Cheddar 3,2% (US$ 4.248 por tonelada).

(Fuente: GlobalDairy Trade)