Esta nueva encuesta se realiza para poder caracterizar la situación productiva actual, la adopción tecnológica y la evolución del sector. Generará información necesaria para evaluar los impactos de las políticas sectoriales implementadas desde el MGAP. A la vez, permitirá aportar mejoras para el diseño de futuras políticas para la lechería.

La muestra

400 casos representativos de los productores lecheros remitentes, queseros artesanales y productores lecheros del Instituto Nacional de Colonización.

Relevará información correspondiente al ejercicio 2018/2019.

Cuándo

Se lanzará a fines de enero de 2020.

El test del formulario ya comenzó y seguirá durante diciembre. El test se realiza en 15 establecimientos.

Quiénes

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Instituto Nacional de la Leche desarrollan la encuesta y la llevará a cabo Opción consultores con un equipo de técnicos.

RABOBANK pronóstico de aumento mundial de precios de la leche

Mientras los productores mundiales de lácteos esperaban un retorno a los niveles de precios de 2014, un nuevo informe de Rabobank analiza la capacidad de los consumidores para soportar aumentos generalizados de precios.

Según un análisis difundido por Rabobank, el precio de la leche aumentará. E l analista de lácteos Ben Laine opinó que «los precios más altos de los productos básicos son un cambio bienvenido para los productores de lácteos».

A pocos días de cerrar el año Rabobank analizó el desempeño mundial de los lácteos durante este 2019 y lo que se espera para 2020, estimándose que los precios de la leche y los productos lácteos están aumentando y pasando a través de la cadena de suministro a los consumidores.

Mientras los productores mundiales de lácteos esperaban un retorno a los niveles de precios de 2014, un nuevo informe de Rabobank analiza la capacidad de los consumidores para soportar aumentos generalizados de precios, publicó Dairy Reporter.

Ben Laine, analista del sector lácteo, dijo que el incremento de los precios es «un cambio bienvenido para los productores».

«Los precios más altos de los productos básicos son un cambio bienvenido para los productores de lácteos. Sin embargo, a medida que estos precios llegan a los consumidores, su disposición a pagar precios altos en restaurantes y tiendas de comestibles todavía no es tan alta, ya que gran parte del mundo todavía se está recuperando, en medio o al borde de algún grado de recesión», dijo Laine.

La suba es positiva para los productores, pero la duda está en si los consumidores podrán absorber los precios.

UNIÓN EUROPEA. El informe estima que para 2020 la producción de leche de la Unión Europea aumentará en un 0,7 % y los precios de la leche de los productores mejorarán en los primeros meses de 2020. Las condiciones de pastoreo y cultivo durante 2020 también serán cruciales para el crecimiento del suministro de leche.

ESTADOS UNIDOS. Respecto a Estados Unidos destaca que entre setiembre y octubre pasados la producción se incrementó 1,3 %, e ingresaron 5.000 vacas al rodeo lechero cada mes, mientras que la producción de leche por vaca aumentó 1,8 % en setiembre y 1,7 % en octubre.

En 2020 EEUU elevará su producción 1,5 %, pero la posibilidad de una recesión en ese país durante la segunda mitad de 2020 podría frenar el crecimiento de la demanda interna.

El informe también observa el dólar: «El desempeño de otras monedas frente a un dólar estadounidense más fuerte en un escenario de altos precios de los productos básicos será importante, tanto para la demanda mundial de lácteos como para la dirección futura de los precios de los productos básicos», afirma.

CHINA. Sobre China Rabobank dijo que los precios favorables de la leche están impulsando la expansión del rebaño y aumentando la producción de leche. Se espera que el mercado interno esté bien abastecido en el primer semestre de 2020. Las existencias superiores a lo normal del año anterior pueden conducir a una menor dependencia de las importaciones.

El aumento de los precios y la rentabilidad ha renovado el interés en expandir el rebaño de vacas lecheras en China.

Rabobank estimó que en 2020 la producción de leche china crecerá 2 %.

CONAPROLE y el sindicato llegaron a un acuerdo por situación de la p lanta 10 de San Carlos

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y la empresa aprobaron este martes el preacuerdo que firmaron el 5 de diciembre sobre la situación de la Planta Industrial 10, ubicada en San Carlos, departamento de Maldonado. La empresa había anunciado que el 1º de marzo de 2020 cerraría la planta que emplea a unos 40 trabajadores, lo que generó distintas reacciones a nivel sindical, en la población y en las autoridades locales.

En el acta aprobada se explica que Conaprole «entendió necesario unificar la actividad del envasado de leche fresca en el CIM [Centro Industrial Montevideo] y cesar la actividad de la Planta Nº 10 a efectos de obtener ahorros», lo que generó distintas instancias bipartitas y tripartitas que concluyeron en este acuerdo.

El texto establece que la Planta Industrial 10 «en un principio continuará operando desde el 1º de marzo de 2020 como Centro de Distribución. Desde ese lugar, se distribuirá toda la leche que maneja actualmente la Planta Nº 10 a excepción de la leche correspondiente a la ruta 8 (distribuidores de Minas y Treinta y Tres), la que se abastecerá directamente desde la expedición del CIM sin que esto afecte el padrón definido del Centro de Distribución.

El padrón correspondiente al Centro de Distribución será el siguiente: en una primera etapa se desempeñarán 3 fiscales, 2 camareros, 3 foguistas, 1 eléctrico, 5 operarios de tareas generales, 2 encargados y 1 portero».

El acuerdo agrega que en una segunda etapa, después de incorporada «tecnología de frío», en un plazo no inferior a tres meses, «será necesario contar en el padrón con los foguistas». También expresa que «en la medida que los trabajadores cuenten con los perfiles de cada cargo, Conaprole dará prioridad en la cobertura de todas las vacantes al personal de San Carlos hasta que el mismo se encuentre distribuido».

«Si bien Conaprole tiene planificado el cierre del Centro de Distribución de San Carlos el 1º de marzo de 2021, no obstante, se define la conformación de un ámb ito formal tripartito que funcionará entre el 1º y el 30 de noviembre de 2020 y tendrá por objeto revisar todos los aspectos vinculados al Centro de Distribución en cuanto a la operativa y costos de funcionamiento y posibilidad de mantención de este».

Las partes se comprometieron a no tomar medidas durante la vigencia del acuerdo, que finaliza el 31 de agosto de 2020, con una prórroga automática hasta el 31 de diciembre de 2020, de existir avances en la negociación.

