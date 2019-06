Son aquellos deudores catalogados como con “capacidad de pago muy comprometida” e “irrecuperables”.

Las gremiales de productores, el Instituto Nacional de la Leche, autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y técnicos de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), comienzan a trabajar en la instrumentación de un préstamo vía Banco República (BROU), destinado a los productores del sector categoría 4 y 5, que habían quedado fuera del Fondo de Garantía para los productores lecheros (Fogale). Esta herramienta facilita la refinanciación de deudas del sector.

Los deudores categoría 4 son aquellos con “capacidad de pago muy comprometida” lo que se evidencia “en atrasos mayores a 120 días en la presentación de la información a la institución o de hasta 180 días en los pagos o que hayan pérdidas muy significativas en los últimos tres años”, según la definición del Banco Central. Los categoría 5 son “irrecuperables”, es decir “casos de clara evidencia de incobrabilidad, con atrasos mayores a 180 días en los pagos y de más de 120 días en la presentación de información”.

Esos deudores categoría 4 y 5 no estaban incluidos en el fideicomiso que se solventa con los aumentos del precio de la leche tarifada al público (leche en bolsita), con los que se pretende reunir cada año alrededor de US$ 36 millones.

Ayer en rueda de prensa, los directivos de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Juan Antonio Rodríguez y Eduardo Viera, confirmaron que el gobierno prometió apoyar a esos productores categoría 4 y 5 de endeudamiento.

De los US$ 16 millones que estarían sobrando del Fideicomiso —US$ 3 millones del Fondo Anticíclico y US$ 13 millones del fideicomiso no utilizados— había una forma de capitalización que ofrecía el MEF y “era que con eso se pudiera hacer un préstamo vía BROU y las gremiales queríamos que estuviera garantizado para los productores más chicos categoría 4 y 5”, explicaron Viera y Rodríguez ayer.

El nuevo préstamo representa un poco de oxígeno. “Con ese dinero, los productores podrán adelantar voluntariamente tres años el cobro de la leche consumo que producen y aquel que no lo quiere usar, lo irá cobrando mes a mes con sus remisiones”, explicó Viera.

Es únicamente para los tamberos que participan en el abastecimiento de leche fluida (no para queseros) y podrán acceder remitentes a Conaprole, Coleme, Calcar, Claldy y Granja Pocha (son las empresas que participan de la venta de leche común), según informaron los voceros de la ANPL.

Por otro lado, más allá de esta medida, los productores siguen firmes en el cobro de la deuda de Venezuela por la exportación de lácteos de Conaprole. “Se le planteó al Embajador de Venezuela, Julio Chirino, que si no había novedades, a partir del 1° de julio se iban a tomar acciones legales contra el fiduciario Banco Bandes y estamos dispuestos a hacerlo”, afirmó Viera.

Anoche las gremiales de productores valoraron el apoyo del gobierno que extendió hasta fin de año la rebaja de las tarifas eléctricas para el sector lechero, incluyendo a las industrias, como un salvavidas para mantener a flote al sector. (Fuente: El País)