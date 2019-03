El precio medio se ubicó en US$ 3.186 por tonelada.

En la primera licitación de marzo de Fonterra, la leche en polvo entera, el principal producto exportado por Uruguay, se valorizó 6% y alcanzó una referencia de US$ 3.186 por tonelada.

Desde el 20 de noviembre de 2018 cuando se alcanzó el precio más bajo desde la primera venta de agosto del 2016, la leche en polvo entera ha recuperado US$ 587 por tonelada.

La canasta de productos subió 3,3% su valor y se posicionó en US$ 3.309 por tonelada. Tras comercializar 23.930 toneladas de lácteos, alcanzó siete aumentos de precios consecutivos.

La leche en polvo descremada bajó 4,3% (US$ $ 2.462 por tonelada), el queso Cheddar se valorizó 6% (US$ 3.888 por tonelada) y la manteca subió 3,7% (US$ 4.657 por tonelada).

FONTERRA aumenta el pronóstico de precio al productor

Fonterra aumenta el pronóstico de precio de la leche al productor en un rango de NZ$6.30 – NZ$6.60 por kg de sólidos desde diciembre cuando se estimó en NZ$6.00 – NZ$6.30. Por su parte, el pronóstico de los ingresos por participaciones se estimó a la baja en 15-25 centavos de dólares NZ.

El Presidente de la Cooperativa John Monaghan expresó:

Desde el último ajuste (diciembre) se ha fortalecido la demanda global, principalmente por la fuerte demanda de Asia, mayormente China. La disminución de los stocks de intervención de la LPD de la Unión Europea ha tenido un efecto positivo en los precios. Y se espera que la demanda por LPD se fortalezca.

Los precios de la LPE han aumentado en las últimas seis licitaciones y se ha incrementado el número de compradores en la plataforma Global Dairy Trade.

La oferta global ha seguido aumentando pero a menor ritmo, por condiciones climáticas adversas en algunas de las principales regiones exportadoras.

Para el primer trimestre, se espera que la demanda continúe fuerte por encima de la oferta. Lo anterior contribuirá a mantener cierta estabilidad en los precios internacionales. (Fuente: Elaborado por INALE en base a Comunicado de Prensa de Fonterra)

En enero China incrementó las importaciones lácteas

China continúa la carrera por las importaciones de lácteos, incluso en enero/2019, después de un diciembre/2018 marcado por crecientes importaciones. La tendencia positiva continúa.

En enero las importaciones chinas de productos lácteos totalizó 435.249 toneladas, frene 371.092 toneladas, lo que implicó un aumento del 17,3 %.

El crecimiento respecto a enero de 2018, en volumen, fue del 17,3 %, pero en valor subió 20 % en comparación con el mes de enero de 2018.

Por otro lado, el precio mensual de los productos importados a leche equivalente, disminuyó cayendo a U$S 0,3588/litro. El valor más bajo desde enero de 2017.

En enero pasado la leche en polvo entera y descremada se favoreció por la caída de precios, particularmente de la entera que es el producto de mayor importancia en las compras chinas, llegando casi a las 182.851 toneladas (31,4 % más que en enero de 2017).

El informe destaca a Nueva Zelanda con el 98 % del mercado china. Las importaciones de enero probablemente se vieron favorecidas por las “ventanas arancelarias”, como en años anteriores, agrega.

La leche en polvo descremada también tuvo un crecimiento del 25,4 % en cantidad y 23,4 % en valor. Oceanía cubre la cuota de mercado del 80 %, seguida por la Unión Europea que en enero, exportó un 111,2 % más.

La Unión Europea lidera la colocación de leche infantil con el 34,7 de crecimiento respecto a enero de 2018. Las importaciones chinas de leche infantil aumentaron en 40,6 % en cantidad y 47,4 % en valor.

En crema, el incremento fue del 121,5 % en volumen y 96,7 % en valor.

El toque negativo lo dio la manteca y el queso. En manteca las compras chinas cayeron 14,7 % en cantidad y 28,6 % en valor) y en queso el retroceso fue de 1,5 % en cantidad y 5,7 % en valor. (Fuente: portal TodoElCampo)

Cada vez menos chances para reflotar Pili, tamberos se van a otras industrias

Las chances de reflotar la industria sanducera Pili se van apagando a medida que transcurren los días. El supuesto inversor uruguayo –radicado en México- que había elevado una propuesta para mantener en pie a esa industria, optó por retirar su interés y ahora todo indica que las dos plantas de esa industria irán a remate.

Mientras tanto, todo indica que desde el próximo 1° de marzo el último grupo de 30 pequeños productores que remitía a Pili -que estaba enviando unos 20 mil litros diarios a Indulacsa mientras se buscaba una solución-, comience a enviar en forma definitiva su producción a Claldy. Cuando Pili bajó la cortina estaba procesando unos 80 mil litros diarios. Con el correr de los meses, distintos productores han ido derivando su producción a otras empresas.

“Nos vamos a Claldy individualmente, pero seguimos trabajando en grupo”, precisó a informe Tardáguila Lechería el presidente de la Asociación de Productores de Leche de Paysandú, Gerardo de Souza. Este grupo de productores todavía tiene pendiente el cobro de su remisión a Pili de los meses de julio y agosto pasado. La semana pasada, la justicia remató los campos propiedad de la empresa Pili en Florida y Paysandú por unos US$ 7 millones. (Fuente: Tardaguila)

Mercado de quesos artesanales con ventas totales

En la feria de quesos se nota “una merma bastante importante” en quienes “no han reforzado la dieta de los animales”. Pero “viene balanceado porque la venta está restringida”, dijo el operador Eduardo Mesa. Las ventas fueron totales.

LOS VALORES.

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 100 y $ 110. Queso Colonia de marca reconocida y estacionado de $ 130 a $ 150. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 90 y $ 100.

Dambo y Quartirolo, entre $ 120 y $ 130. Queso Sardo de $ 130 a $ 150.Quesos para rallar de $ 110 a $ 120. Magros con y sin sal de $ 115 a $ 125.

Manteca casera de $ 110 a $ 140.

Muzzarella común de $ 110 a $ 120. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 125 y $ 140.Quesos de cabra $ 440.Roquefort nacional $ 300.

Quesitos Colonia de a kilo común entre $ 120 a $ 130. Salen con mucha avidez, sin alcanzar. Provolone parrillero, $ 140 a $ 180. (Fuente: portal TodoElCampo)