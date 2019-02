En el segundo evento de febrero el preciopromedio de FONTERRA cerró a U$S 3.271 destacándose la suba de la mayoría de los productos licitados.

El lunes se llevó a cabo un nuevo evento de FONTERRA que cerró con una leve suba de 0,9 % en U$S 3.271; la sexta suba consecutiva.

El próximo evento será el 5 de marzo.

(Cuadros elaborados por el INALE y Global Dairy Trade).

Grupo Gloria intenta reflotar planta de ECOLAT en Colonia

Productores esperan mayor competencia por leche.

El grupo peruano Gloria volvería a producir a Uruguay y reflotaría la planta de Ecolat en Nueva Helvecia, para la que ya hizo algunos llamados para ocupar cargos.

La posibilidad que circula desde hace algunas semanas en el sector lechero, ahora cobra más fuerza y abre la esperanza de los tamberos uruguayos de lograr una mayor competencia en el mercado que haga subir los precios de la leche.

Ricardo de Izaguirre, presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale) dijo a El País que la posibilidad “es bastante firme” por los llamados que hizo el grupo peruano para ocupar cargos en la planta de Nueva Helvecia, pero aclaró que aún no hubo una comunicación de los inversores. La planta sería reflotada y el grupo habría hecho un acuerdo con un productor importante de la zona que sería el que aportaría el mayor volumen de leche.

La planta de Ecolat pertenece al grupo peruano que ya estuvo vinculado a la lechería uruguaya y decidió cerrarla, dejando de producir en febrero de 2015, porque los números no le daban. En su país de origen es una empresa de gran peso. Factura entre US$ 1.800 millones y US$ 2.000 millones anuales, controlando el 80% del mercado lácteo.

En Uruguay el grupo había comprado el 55% de las acciones de Ecolat Uruguay, en mayo de 2012, con una inversión de US$ 20 millones.

A su vez, el directivo de la Agremiación de Tamberos de Canelones, Justino Zabala, afirmó que “es fundamental que exista competencia por la leche en el mercado local” y consideró “una buena noticia” la apuesta productiva en la planta de Ecolat de Nueva Helvecia.

Competencia. Los tamberos están a la expectativa porque algunas empresas de menor porte están buscando leche y salen o saldrán a captar productores. “En lo concreto no vimos nada todavía”, afirmó Zabala. “Parece que el panorama va cambiando en cuanto a demanda y precios”, comentó el gremialista, aunque advirtió que “no se ha visto que esas industrias salgan a sacarle productores a empresas grandes”.

Benech no es optimista sobre reapertura de Pili

“No he visto ningún proyecto hasta ahora para estudiar en detalle, solo expresión de voluntades. Yo lo he dicho públicamente: no conozco industria láctea sin producción de leche en forma importante”, dijo el ministro.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Ing. Agr. Enzo Benech fue pesimista en su análisis sobre Pili, la empresa láctea de Paysandú. “No he visto ningún proyecto hasta ahora para estudiar en detalle, solo expresión de voluntades. Yo lo he dicho públicamente: no conozco industria láctea sin producción de leche en forma importante”, dijo.

Luego de subrayar que la empresa llamó a acreedores y dejó de operar porque evidentemente “tiene un problema”, por algo llamó a acreedores y la fábrica dejó de operar, publicó el semanario Crónicas ayer.

El pesimismo no solo es del titular de Ganadería. Ruben Darío Gómez, uruguayo radicado en México con interés en invertir en la empresa comentó hace una semana que “Pili es cara y difícil de comprar”, prefiriendo utilizar el arrendamiento.

En declaraciones a El Telégrafo dijo que la empresa es “muy cara” y con el dinero que habría que desembolsar “se pueden hacer muchas cosas”. El empresario dijo preferir el arrendamiento.

Pili posee dos plantas: una de industrialización de quesos y otra de suero en polvo.

AL BANCO “NO LE INTERESA LA EMPRESA NI LA GENTE”.

El Banco República (BROU) es el principal acreedor de Pili, sobre esta casa bancaria Gómez dijo que “no le interesa ni la industria, ni la gente, ni Paysandú”, pero sí “le interesa su dinero”.

La competitividad no faltó en el razonamiento del empresario: “Hay que cambiar el esquema, porque con el costo de la leche, solamente haciendo un producto de la leche estamos fuera del mercado internacional, porque Uruguay tiene los mismos precios de la leche que tiene Europa, y Europa tiene un mercado interno muy importante que le permite vender al exterior a valores más competitivos”, expresó. (Fuente: TodoElCampo)

Precios de leche en polvo exportada siguen bajos pese a enviarse mayor volumen

Los precios de la leche en polvo exportada por Uruguay, tanto entera como descremada, siguen sin despegar, por más que se exportó mayor volumen. En el acumulado enero de 2018 y el mismo mes de 2019, el precio de la leche en polvo entera está 2% abajo y en el caso de la descremada la caída es pronunciada (21%), según los datos del Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Sin embargo, comparando los precios de diciembre de 2018 con los de enero de 2019, en el caso de la entera subió 5% y el valor de la tonelada de leche en polvo descremada exportada creció 6%. Se mantuvo el precio de la tonelada de manteca y cayó el precio del queso (7%). En las exportaciones de enero de 2019, la tonelada de leche en polvo entera cotizó a US$ 2.906 por tonelada y la descremada se pagó a US$ 2.126. A su vez, la tonelada de quesos uruguayos cotizó a US$ 4.123 y la manteca a US$ 4.512.

El volumen de leche en polvo entera embarcado creció 85% y salieron 13.343 toneladas. Respecto a la descremada salieron 1.236 toneladas, conjuntamente con 2.002 toneladas de quesos y 1.215 toneladas de Manteca.

El precio promedio de la leche en polvo entera exportada por Uruguay en el mes de enero aumentó 5% respecto a diciembre del año pasado, con un valor de US$ 2.906 por tonelada. Por su parte, el precio de exportación de este producto de Oceanía fue de US$ 2.738 por tonelada, valor que mostró un aumento del 4% y para Europa el incremento fue de 1% alcanzando un valor promedio de US$ 3.131 por tonelada.

La facturación de las exportaciones de lácteos del mes pasado creció 33%, debido al incremento importante en la cantidad colocada de leche en polvo entera y manteca, más allá de que obtuvieron menores precios.