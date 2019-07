Exportarán 24 firmas

China abrió el mercado para los lácteos brasileños. La noticia la anunció ayer la titular del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA), Tereza Cristina.

La jerarca de gobierno destacó que la apertura del mercado Chino impulsará la cadena productiva. Según publicó el MAPA, la ministra dijo creer que “es una noticia excepcional para el sector lechero que pasa por un momento muy difícil y sin esperanza. Esto trae esperanza para la industria lechera”.

Brasil tiene 1,2 millones de pequeños productores. “Quedé muy feliz y me gustaría pasar esa buena noticia porque los productores lecheros brasileños acaban de perder 0,30 reales por litro y ahora van a poder tener expectativa. Es claro que no es mañana, pero es una apertura excelente para Brasil”.

Tereza Cristina destacó que Brasil “siempre quiso tener acceso al mercado chino, para poder sacar el producto de Brasil, mejorando, inclusive, el precio de los productos”. La certificación estaba acordada con China desde 2007, pero no había ninguna planta brasileña habilitada para exportar. Ahora tiene 24 establecimientos habilitados. “Brasil es un gran productor y China es el mayor importador del mundo. China importa 800 millones de toneladas de lácteos, sólo 200 millones de toneladas más que lo que producimos”, afirmó la jerarca del gobierno de Jair Bolsonaro.