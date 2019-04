Ambrois dijo que es “importante destacar” que Conaprole estuvo “pagando más de lo que podía según su presupuesto”. Al cierre al 31 de julio la empresa “pagaba más de lo que debería o podría” pero sin olvidar que las finanzas se deben “manejar con cierto equilibrio para llegar al cierre del ejercicio con un número que no comprometa el desarrollo futuro de la Cooperativa”.

“Eso quiere decir que vamos a exigir al límite ese presupuesto como lo hicimos el ejercicio pasado”. “Vamos a hacer el análisis al límite de lo razonable, lo prudente y lo posible para pagar el mejor precio, y hay que ser conscientes que venimos muy exigidos”. En esa situación “lo importante es destacar el cambio de escenario que es bien cierto, y lo trataremos de traducir al precio lo más rápido posible”, aseguró.

El Ing. Ambrois explicó que cuando dice “responsabilidades” se refiero al presente que “nos apremia a todos, pero también al mañana” porque la solución de “de un problema de hoy no puede comprometer el mañana” ni “el desarrollo de los productores para lo cual existe y trabaja Conaprole”.

“La razón de ser de Conaprole son sus productores de hoy y mañana, ese es el equilibro que se debe buscar y con el cual nos manejamos, no es solo un problema de voluntad o disposición”. “Lo más fácil para la cooperativa sería poner un precio que nos deje contentos a todos, pero eso no sería responsable”, concluyó.

(Producción periodística: Danilo Scirgalea)