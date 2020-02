Tonelada de leche en polvo entera cotizó a US$ 2.966.

El precio de la tonelada de leche en polvo entera bajó 2,6% en el segundo remate de febrero de la neozelandesa FONTERRA y los contratos a futuro, hasta julio, mostraron leves repuntes.

En la subasta de ayer, el precio del principal producto de exportación de Uruguay quedó en US$ 2.966. Los contratos a futuro para marzo cotizaron a US$ 2.969; Abril: US$ 2.955; Mayo: US$ 2.972; Junio: US$ 2.976 y Julio: US$ 2.979 por tonelada.

El valor promedio de la tonelada de lácteos de FONTERRA fue US$ 3.176 por tonelada, el índice global bajó 2,9% respecto al primer remate del mes en curso y el volumen comercializado fue 28.181 toneladas.

A su vez, el precio promedio para la leche en polvo descremada fue US$ 2.840, el producto bajó 2,6% y los contratos a futuro del producto mostraron leves repuntes, con un mínimo de US$ 2.801 y un máximo de US$ 3.249 por tonelada. El único lácteo que se valorizó fue el queso Cheddar que cotizó a US$ 4.526 por tonelada.

Conaprole piensa vender más a China

Estiman crecerá el volumen entre 30% y 40% en el 2020.

El director general de Conaprole, José Noel Alpuín, consideró que para el 2020, la empresa tendrá un crecimiento de entre 30% y 40% en las exportaciones a china, un ritmo que podría ser mayor si hacia adelante se concretara un acuerdo del libre comercio con China.

En el marco de una entrevista con la agencia china Xinhua, Alpuin dijo que desde la incorporación de Uruguay en el 2018 a la Franja y la Ruta de la Seda, los empresarios chinos tienen una mayor certeza de la calidad e inocuidad de los productos uruguayos.

«Estamos convencidos de que la Franja y la Ruta ha sido muy positiva porque ha generado un clima espectacular», dijo el directivo, al margen de la XIII edición de la Cumbre Empresarial China y América Latina y el Caribe (China-LAC), que se realiza hasta el 11 de diciembre en Ciudad de Panamá. «Hemos recibido empresas chinas de gran porte que están interesadas en seguir avanzando con los convenios y todo hace indicar que vamos a ir multiplicando nuestras exportaciones», agregó Alpuín.

El directivo de Conaprole consideró que existe una suerte de «comunión» entre Brasil, Uruguay y Paraguay por concretar un pacto de libre comercio con China dentro del Mercosur y solo faltaría conocer las intenciones sobre el tema del nuevo gobierno en Argentina. Sin embargo, Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China, sino con Taiwan.

«Estamos en un periodo de adaptación, Uruguay está dentro del Mercosur, hubo cambios políticos y esperamos que esos cambios avancen hacia un tratado de libre comercio con China, que es la aspiración de fondo», dijo.

«En el caso de los lácteos, los aranceles nos siguen pegando y queremos mejorar los términos», agregó.