En agosto el litro de leche al consumidor final subirá por segunda vez en el año, y si bien el monto no está definido el mismo se genera como forma de apoyo al rubro lechero que atraviesa una difícil situación. El primer aumento fue en febrero.

El Ministerio de Economía anunció que el agosto subirá la leche al consumidor en un monto que aún no se ha definido, el objetivo es ayudar al sector lácteo que enfrenta una compleja situación financiera que ha generado cierre de industrias y tambos. El presidente de la Asociación de Productores de Leche de Cerro Largo dijo que para esta zona del país la medida llega tarde porque “el daño ya está hecho”.

En agosto el litro de leche al consumidor final subirá por segunda vez en el año, y si bien el monto no está definido el mismo se genera como forma de apoyo al rubro lechero que atraviesa una difícil situación. El primer aumento fue en febrero.

El incremento atenderá las necesidades del sector ya que la recaudación servirá para generar crédito para los tamberos más comprometidos.

“LLEGA TARDE”.

El presidente de la Asociación de Productores de Leche de Cerro Largo Wiston Rivero dijo al diario El Profesional que la medida de apoyo llega tarde y además es insuficiente.

“Esto había sido pactado meses antes. Ya se sabía que iba a pasar.

Se está cumpliendo con lo acordado. No es nada más que eso”, expresó Rivero a citado diario local.