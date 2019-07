El valor se ubicó en US$ 3.302 por tonelada.

El precio promedio de los lácteos volvió a bajar en la primera licitación de Fonterra de julio y suma el cuarto descenso consecutivo (8,8% en total) desde mediados de mayo. El valor medio se ubicó en US$ 3.302 por tonelada, tras 24.711 toneladas comercializadas.

La leche en polvo entera se mantuvo sin variaciones (0%) y cortó con un acumulado de seis remates con resultados negativos (una desvalorización de US$ 348 por tonelada). La referencia se posiciona en US$ 2.969 por tonelada.

En cuanto al resto de los productos, la leche en polvo descremada se valorizó 3,2% a US$ 2.430 por tonelada. El queso Cheddar perdió 1,5% (US$ 3.756 por tonelada) y la manteca bajó un 4,8% (US$ 4.339 por tonelada).

Tamberos cortan diálogo con directorio de CONAPROLE y apuran medida

La relación entre la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) y el directorio de Conaprole, está tensa. En la última reunión entre ambos, el clima estuvo muy tenso y no le gustó a los tamberos, no sólo que Conaprole dijeron que no subiría el precio al productor hasta no cerrar su ejercicio económico en agosto próximo, también complicó que se cumpliera con convocar a la Asamblea de los 29, recién el 16 de julio.

Como consecuencia, la gremial rompió el diálogo con el directorio de la cooperativa. Tras eso, la empresa anunció una leve suba de valores al productor. Anunció un ajuste en la prima especial para remisiones de junio y julio. El precio de junio se ubicaría en alrededor de $ 10,70 por litro con 3,92% de grasa y 3,44% de proteína.

“Es un aumento que no es suficiente y sorprende que fue enseguida de los anuncios de la ANPL de cortar el diálogo con el directorio”, afirmó a El País el tesorero de la ANPL, Gerardo Perera.

“Siempre es bienvenido un aumento pero es poco y seguimos pensando que nuestros pedidos, que van por el lado de la eficiencia en los procesos industriales y el ahorro, no fueron atendidos”, afirmó tajante el gremialista.

Por su parte, el tesorero de la Agremiación Tamberos de Canelones, Justino Zabala, dijo que los productores tomaron el aumento “como una buena señal” y como una “corrección del rumbo. Para nosotros esto es una muestra de que la cooperativa sigue buscando fórmulas y presiona sus números para mejorar precio”.

A fondo. Más allá del aumento del precio de la leche, hay tamberos que piden soluciones más de fondo, porque consideran que la crisis no se soluciona sólo subiendo los precios de la leche. Piden atacar a fondo los costos.

En ese sentido, Perera explicó que “cuando planteamos medidas de ahorro y austeridad, tendrán que ser definidas entre el directorio de la cooperativa y sus técnicos. Queremos que se presente un plan de ahorro en la próxima Asamblea de los 29”.

La ruptura del diálogo entre las partes citadas es histórico. “Suspendimos el diálogo y esperamos a la Asamblea de los 29 para ver la respuesta a nuestros planteos”, explicó Pereira.

“Ya planteamos lo que debíamos plantear. No hay nada más para hablar porque los planteos están hechos. Esperemos que en esa Asamblea haya medidas de impacto”, presionó el tesorero de la gremial citada.

Los tamberos están cansados y desmoralizados. “La situación es insostenible, hay productores con saldo deudor (en Conaprole). Desde la ANPL, como gremial, venimos trabajando en todos los flancos posibles. Se trabajó fuerte a nivel del Ejecutivo buscando capitalizar el aumento de la leche consumo, con los Ministerios y se consiguió el corrimiento hasta fin de año de la rebaja de 15% en la energía eléctrica, también extendida a las industrias lecheras”, remarcó Perera. Desde mayo se venía pidiendo al directorio de Conaprole medidas de austeridad, pero “no hubo respuestas al planteo”, dicen los gremialistas.

Sigue vigente el juicio al gobierno de Venezuela.

La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) se mantiene firme en iniciar acciones legales contra el gobierno de Venezuela, a partir del lunes 1º de julio, si no se cobran los US$ 30 millones que se le debe a Conaprole.

Hay opiniones divididas, incluso entre los directores de la Conaprole en torno a esta acción legal. “El directorio como industria opina que hay otra vía para cobrar. Los productores estamos preocupados porque los tiempos se van, es un dinero que es nuestro y la posición de la ANPL es que si no se cobra esto vamos por las acciones legales”, afirmó a El País el tesorero de la gremial, Gerardo Perera.

“Si el directorio no apoya esta acción legal lo analizaremos”, advirtió el gremialista. El tema estará presente en la próxima Asamblea de los 29, el 16 de julio próximo.

(Fuente: El País)