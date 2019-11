Los presidentes de las dos gremiales lecheras del departamento de Paysandú reconocieron a EL TELEGRAFO que se vienen realizando gestiones para poder cobrar parte de la leche que remiten a plantas industriales en dólares, y así amortiguar parte de la falta de rentabilidad del sector.

El ingeniero agrónomo Roberto Ceriani, presidente de la Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza (Aplpe), dijo que «el Grupo de los 29 habló con el presidente de la cooperativa, Alvaro Ambrois, y existe la posibilidad de que cada productor solicitara que determinada cantidad de lo que remite se pagara en dólares; habrá que ver las gestiones que se pueden hacer desde la asociación». Desde la empresa se comunicará esto «a la sección de contabilidad de Conaprole, y ver como seguir». Se entiende que «será una decisión personal de cada productor, en presentar una solicitud en donde determinado porcentaje se traslade a dólares automáticamente».

Esto permitiría «no perder con el tipo de cambio, y sería planteado en la presente semana desde la Aplpe», planteándole a los productores «que se arrimen a la gremial, y desde ahí podamos tener alguna novedad». De todas maneras, Ceriani confirmó que el tema «estaría bastante lubricado».

Aclaró que «ayuda pero no es la solución, porque los problemas de fondo son otros, como ser problemas estructurales de la lechería, y los altos costos». Sostiene que una solución sería «congelar las amortizaciones de la deuda y tener más aire para los productores».

Por su parte Gerardo De Souza, presidente de la Asociación de Productores de Leche de Paysandú (APLP), sostuvo que «en una de las últimas reuniones que tuvimos con Claldy se les planteó ésta posibilidad, y nos indicaron que lo estudiarían».

Entiende que «sería una buena posibilidad de reducir los gastos que tenemos de pagar insumos en dólares cuando cobramos la producción en pesos, por lo que esperamos lleguen novedades desde la empresa del departamento de Río Negro».

MENOS PRODUCTORES

En el marco de la asamblea de los 29 realizada en Montevideo, se informó que en el último ejercicio de año y medio «han desaparecido 100 productores lecheros en el país», lo que según datos del Instituto Nacional de la Leche (Inale), «significarían unos 400 trabajadores».

El dirigente manifestó que «se debe poner énfasis en el sector primario, porque cuando desaparecen las fuentes de trabajo, la situación es muy complicada».

AUMENTO DE CONAPROLE

Conaprole anunció un aumento de 3% sobre los básicos y el precio que paga por litro de leche a los tamberos que poseen la máxima calidad y máximo respaldo (con 3,77% de grasa y 3,45% de proteína), quedó en $ 11,50.

Los remitentes no quedaron conformes con el anuncio, que se hizo en el marco de la asamblea de productores, donde también se anunció el ejercicio comercial, con una pérdida de U$S 10 millones. Sin embargo, los números del balance dicen otra cosa.

Ceriani expresó que «es el segundo balance en rojo, que según nos explicaron se debe al otorgar un precio de leche que no se permitía a través de los precios pero se hizo, para mantener el ingreso a los productores».

Se aguardaba una mayor suba, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que «el precio promedio de los lácteos de Fonterra experimentó la suba más alta del año, tras incrementar su valor 3,7% hasta U$S 3.446 por tonelada en la primera venta de noviembre de la empresa neocelandesa.

El balance de Conaprole muestra un resultado integral con ganancias por U$S 57.441.542, un 2,3% inferiores que el ejercicio previo. Al considerar solamente el resultado operativo (se excluyen los aspectos financieros), también hay una ganancia de U$S 63,4 millones, esto es 1,6% más que el ejercicio previo.