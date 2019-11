Leche en polvo entera logró cotización más importante desde diciembre de 2016.

Desde el segundo remate de septiembre, el precio de los lácteos no para de subir en Fonterra, una buena señal para las empresas nacionales dedicadas a la exportación y la cadena lechera en su conjunto.

El valor promedio de la canasta de productos se valorizó 1,7% y alcanzó los US$ 3.481 por tonelada en la última licitación de noviembre. Las cinco subas seguidas suman un incremento del 8,1%.

La leche en polvo entera logró la segunda suba consecutiva. El precio aumentó 2,2% (US$ 3.321 por tonelada), la cotización más importante desde el 20 de diciembre del 2016, cuando tenía una referencia de US$ 3.568 por tonelada.

A excepción de la manteca que se desvalorizó 1,3% (US$ 4.061 por tonelada), el resto de los productos obtuvieron subas. La leche en polvo descremada aumentó 3,3% (US$ 3.017) y el queso Cheddar 2,5% (US$ 3.701).

Fondo para el Sector Lácteo financiará procesos innovadores en la industria láctea

Según la página de presidencia este fondo permitirá a la industria potenciar sus actividades.

Nuevos productos lácteos, servicios o procesos transformadores en el sector, modelos de negocios para ingresar a nuevos mercados y modificación de procesos industriales, serán respaldados por el Fondo Sectorial presentado este lunes 11, con el apoyo de La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU), la Fundación Latitud y el Instituto Nacional de la Leche (Inale). El objetivo de este fondo es impulsar a la industria, última sección de la cadena lechera. El primer llamado será abierto en el primer trimestre de 2020, con una ventanilla en la cual cualquier empresa o institución podrá presentar proyectos e ideas para desarrollar, explicó el director de la ANII, Fernando Brum, en diálogo con la prensa.

Brum expresó que el sector lácteo está creciendo al 2 % interanual en el mundo y está demandando productos más sofisticados. Agregó que para mejorar las ventas en mercados que se están refinando, como el chino, se precisan nuevos productos, por lo tanto, «apuntamos a que haya propuestas de innovación en esa dirección», concluyó.

(Fuente: Presidencia)