En la primera licitación correspondiente al mes de marzo, los valores promedio de los lácteos subieron 3,3% ubicándose en 3.309 US$/ton.

La leche en polvo entera subió 6% ubicándose en 3.186 US$/ton. Justino Zabala presidente de la Agremiación de Tamberos de Canelones destacó este aumento asegurando que es una noticia muy importante aunque CONAPROLE todavía no ha capturado estos valores.

Zabala agregó que de todas formas no se espera una recuperación de valores en la leche remitida en febrero ya que la cooperativa se comprometió hace meses atrás a mantener el precio hasta este mes. De todas formas esperó que en marzo, se pueda registrar una suba.

El productor se refirió por otro lado a las gestiones que se estuvieron haciendo para crear un Fideicomiso para administrar la suba del precio de la leche al consumo, asegurando que es muy difícil que se pueda lograr. (Fuente: entrevista a Justino Zabala presidente de la Agremiación de Tamberos de Canelones en diálogo con Juan Dellapiazza en Punto de Equilibrio)

Piden más firmeza al gobierno para cobrar deuda láctea

Gremiales volvieron a reunirse ante pocos avances.

Las gremiales lecheras están planteando cada vez con más fuerza que “hay que dar pasos más concretos y firmes para recuperar el dinero con Venezuela por la venta de lácteos uruguayos”.

Están convencidas que el gobierno “debería asumir mayor responsabilidad y encargarse del cobro de la deuda”. Así lo planteó el presidente de la Agremiación Tamberos de Canelones, Justino Zabala en diálogo con El País.

“Se recuperó el 20% de la deuda —que era de alrededor de US$ 39 millones— y hay US$ 30 millones más que están ahí”, afirmó Zabala. “La verdad es que cada vez que analizamos más el tema y entramos en profundidad, aparece más clara la responsabilidad del gobierno uruguayo”, afirmó el dirigente.

Anoche las gremiales del sector volvieron a juntarse, pues tienen pedida una nueva reunión con el ministro interino de Economía y Finanzas, el economista Pablo Ferreri, para ver cómo sigue la creación del instrumento financiero de asistencia a la lechería. Incluso no se descarta pedirle otra reunión al presidente de la República, Tabaré Vázquez.

Con el dinero recabado tras el último aumento de la leche consumo se generarán unos US$ 8 millones anuales y alrededor de US$ 12 millones el próximo. La industria láctea será el agente de retención, pero el monto recaudado se volcará a los productores.

“Se avanzó muy poco en ese instrumento financiero”, afirmó el presidente de la Agremiación Tamberos de Canelones.

Mientras tanto, “hay cerca de 300 productores que están haciendo los trámites para el reperfilamiento de deuda a10 años y con baja de intereses”, confirmó Wilson Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. “Eso está funcionando bien y hay varios productores que han concretado”, agregó.

En lo vinculado con la producción, “hay una caída acumulada de 10% en lo que va del año. Eso está complicando porque además de que el precio no es bueno, está pegando más todavía en el bolsillo de los productores”, explicó Zabala.

Los productores están jugados a que el ingreso de ganado recién parido a los tambos y los verdeos, provoquen una mayor respuesta de la producción para poder mejorar los números. Incluso el precio del maíz está ayudando.

Menor remisión para enero desde 2011

La remisión de leche a plantas industriales cayó por tercer mes consecutivo en enero. Con un descenso de 6% interanual, totalizó 146,7 millones de litros frente a los 156,3 millones de enero de 2018.

Se registró así la emisión más baja para el mes de enero desde 2011. “Los tamberos, ante la falta de dinero y sobrante de pasto (aunque a esta altura de no muy buena calidad), no están alimentando bien a las vacas de la mejor manera y eso se ve reflejado en la producción”, explicó a Conexión Agropecuaria Justino Zavala, directivo de la Agremiación de Tamberos de Canelones. Se espera que la producción mejore en otoño de la mano de la nueva parición y los rebrotes de praderas y verdeos.

A la menor remisión se suma un precio al productor que sigue por debajo de los 30 centavos de dólar, con un valor en enero fue 13% inferior a igual mes del año anterior.

El promedio fue de US$ 0,28 por litro contra los US$ 0,33 de enero de 2018.

Medido en pesos, la caída fue de solamente 1%, con un valor promedio de $ 9,41 frente a $ 9,46 en enero de 2018.

Es fundamental que desde la industria se puedan capturar las mejoras de precios en el mercado internacional y se traslade al precio recibido por los productores, consideró Zavala. (Fuente: Blasina y Asociados)

Mercado mundial de lácteos en 2018 y perspectivas para 2019

Publicación trimestral de INALE.

Monitoreo de oferta: producción y precios de la leche en las principales regiones exportadoras

Monitoreo de la demanda: importaciones de Brasil (principal mercado de destino de los lácteos de Uruguay) y de China (principal importador de lácteos del mundo).

Que ha pasado en 2018

En la Unión Europea los precios al productor han dejado de crecer. Si bien la producción sigue aumentado se ha desacelerado. El panorama es similar en EE.UU. Por su parte, Nueva Zelanda tuvo una muy buena primavera y en el comienzo del verano con sequía se contaba con reservas forrajeras. Australia fue afectada por la sequía, el aumento del precio de la alimentación, en consecuencia: faena de vacas y caída de la producción. Argentina recuperó la producción y el precio al productor pero continúan las dificultades en el sector.

Bajaron las importaciones de lácteos de Brasil. Uruguay disminuyó su participación de mercado en función de las exportaciones de Argentina. Mejoraron las importaciones de China.

Y para 2019…

La demanda global permanece robusta.

La producción desacelerada está sosteniendo los mejores precios actuales del mercado internacional. Los precios de la LPE pasaron barrera de los 3.000 US$/ton.

Mejoran los precios de la LPD que ha disminuido los stocks de intervención.

La incertidumbre continúa presente para las mayores regiones exportadoras en los próximos 12 meses, según último informe de Rabobank.