Según INALE, los costos de producción de un tambo superan el 90% del precio percibido por litro de leche

La cuenta parecería ser sencilla, si las empresas no obtienen ganancias no pueden invertir y sin inversión el crecimiento de la actividad, cualquiera sea, está condicionado. Esto fue lo que se planteó INALE y para lo que trabajó en su presentación el gerente del instituto, Gabriel Bagnato, en el marco de la Jornada Técnica de Costos de la Lechería, organizada además por INIA y FUCREA.

Bagnato dijo que vieron “la necesidad de trabajar sobre los costos de producción por la coyuntura que atraviesa el sector”. Agregó que hoy el margen promedio de la leche producida llega a US$ 0,025. Mientras que el costo de producción en promedio está en US$ 0,29.

Señaló que un productor lechero para crecer a una tasa de 4% anual -como crecía la lechería hasta hace unos años- “necesita US$ 0,03 por litro de leche de reinversión anual”. Por eso, si su margen ronda los US$ 0,03 por litro de leche, “no tiene capital para reinvertir y eso termina pegando en la producción y generando capacidad ociosa en la industria”.

El crecimiento al que Bagnato hizo mención, sucedió cuando el margen por litro de leche rondaba los US$ 0,06, después de 2015 ese margen se desplomó a US$ 0,025. Por eso consideró que “para volver a los márgenes de crecimiento hay que poner el foco en qué está pasando con los costos internos”.

Para el técnico de INALE, todos los actores de la lechería deben generar condiciones que ayuden a que los productores tomen riesgos. Sostuvo que, “hay una oportunidad de mejora en el sector que requiere una apuesta de los productores” pero que “el productor no puede hacerlo a su propio riesgo, sino que debe contar con un ecosistema que mitigue ese riesgo”.