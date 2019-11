La pérdida de U$S 10 millones es el segundo ejercicio que Conaprole cierra en rojo.China dio un salto y fue el principal destino de los lácteos uruguayos en octubre China subió al podio como el principal destino de los lácteos uruguayos en octubre. El gigante asiático concentro el 18% de las colocaciones del mes pasada con solicitudes de 3.050 toneladas por un monto de US$ 9,3 millones. La leche en polvo entera fue el principal producto enviado con 2.850 toneladas (93% del total) por US$ 8,8 millones (US$ 3.090/ton). El único exportador fue Conaprole que en setiembre firmó un acuerdo con la principal empresa china Yili por un volumen de 4.000 toneladas de leche en polvo. Este volumen se agregó a los envíos habituales de Conaprole a Yili, con la que trabaja desde hace 10 años.La segunda empresa exportadora fue Estancias del Lago, que envió 75 toneladas de queso pasta blanda, 75 toneladas leche en polvo descremada y 50 toneladas de lactosuero por un total de US$ 507.000.China superó por poco a Argelia, que se ubicó en segundo lugar con 17% de participación de mercado con 2.900 toneladas por US$ 9 millones. El 100% de los negocios con el mercado argelino fue por leche en polvo entera.En tercer lugar -con 15% de participación-se ubicó Brasil. Ese mercado compró 2.590 toneladas por US$ 7,7 millones, principalmente leche en polvo y queso.En total Uruguay exportó en octubre 17.340 toneladas de lácteos por US$ 50,6 millones, 14.720 toneladas menos que en mismo mes de 2018 (una caída de 42% interanual), y en valor con US$ 37 millones menos (un retroceso interanual de 45%).En lo que va del año Uruguay ha colocado 172.293 toneladas de lácteos por US$ 512,5 millones. En volumen se da una caída de 10% respecto a enero-octubre de 2018 cuando se exportaron 192.849 toneladas. Conaprole apuesta a aumentar su colocación de lácteos en China. Este lunes Conaprole firmó un acuerdo con la empresa china Bright Dairy & Foods para exportar 500 toneladas de leche en polvo entera. El acuerdo se confirmó en el marco de una gira oficial encabezada por el ministro de ganadería Agricultura y Pesca, Enzo Benech, acompañado de una amplia delegación del sector privado.Esto se suma a los acuerdos firmados por Conaprole con la gigante Yili Group y con la láctea Mengniu.

Este último acuerdo firmado en julio por la representante de Conaprole en China, autoridades de la láctea Mengniu y el embajador de Uruguay en China, Fernando Lugris. Los primeros contactos se dieron en abril cuando autoridades de Conaprole participaron en el Foro de la Granja y la Ruta para la Cooperación Internacional.

(Fuente: Blasina y Asociados)