La cooperativa pagará $ 10,17 en marzo.

Tras la reunión entre las gremiales de tamberos y el directorio de Conaprole no salió el aumento esperado por los productores para las remisiones de marzo.

El precio promedio quedó en $ 10,17, según el componente de sólidos (grasa y proteína), por lo que algunos productores cobrarán por debajo y otros por encima de ese precio.

El directivo de la Agremiación Tamberos de Canelones, Justino Zabala, dijo a El País que “fue una reunión muy larga, cordial y franca. Los directores de Conaprole manifestaron que se busca que los números de la empresa no se descontrolen y nosotros manifestamos la necesidad de aumento”.

Zabala recordó que marzo fue un mes donde, debido a un factor estacional, el porcentaje de grasa y proteína creció frente a los tenores de febrero. “El aumento que puede darse es por un incremento de los sólidos remitidos, pero no por ajuste de precio al alza”, aclaró.

En el encuentro, la Asociación Nacional de Productores de Leche, apoyada por todas las gremiales, pidió que se adelanten unos $0,70 por litro, que es el importe correspondiente a febrero de la retención de parte del último aumento de la leche tarifada, para formar el fondo de garantía, destinado a apoyar a los productores, buscando paliar el endeudamiento. “No es un aumento, es dinero de los productores que brindará un alivio financiero”, explicó Zabala.

El fideicomiso que se formará no estará operativo hasta agosto. Hay otras medidas como algunos corrimientos de cuotas que también sirven para aliviar el bolsillo de los tamberos remitentes a Conaprole.