El nuevo ministro de Ganadería Carlos María Uriarte prometió trabajar ya desde enero con los principales actores de la lechería nacional para buscar, en conjunto, medidas que puedan servir para darle sostenibilidad a la producción familiar. «Consideramos al sector como un pilar básico para el futuro del Uruguay. Lo decimos porque estamos convencido de eso y no porque estamos acá», afirmó durante el brindis de cierre de año de la ANPL este martes.

Uriarte dijo que la lechería es un factor fundamental para el afincamien to de la población en el medio rural, además de que promueve la crianza de las nuevas generaciones en un ambiente de trabajo, al igual que el sector ovino.

«Tenemos que motivar a los jóvenes para que emprendan este lindo camino que es ser productores de leche. Hay todo un tema de escala, de hacer viable a empresas medianas que no es poco. No somos de los que nos conformamos cuando los números generales cierran», aseguró. En ese sentido, Uriarte indicó que la lechería no debe apostar a concentrar su producción, sino a la producción familiar. «Asumimos en nombre de todos. No hay persona que sea capaz de asumir tan enorme desafío solo. Lo que hacemos es abrir una portera para buscar una oportunidad en la cual no podemos fallar. Simplemente vamos a hacer un servidor para que esto se cumpla. En enero los vamos a estar convocando para desarrollar estrategias y nombrar a las autoridades que haya que designar de común acuerdo y ver qué es lo que se puede hacer», afirmó el nuevo ministro. El funcionario precisó que no es momento de «prometer cosas», sino que hay que trabajar «fuerte y en conjunto» para sacar al sector adelante. (Fuente: TARDAGUILA Y ASOC.)