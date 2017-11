Expresaron molestia por la falta de soluciones para los endeudados.

La falta de soluciones para la mayoría de los tamberos endeudados ha causado una fuerte molestia en el sector productivo, al punto que las gremiales lecheras tratarán hoy la propuesta de una de sus integrantes de retirar sus delegados ante el Instituto Nacional de la Leche(Inale), informó a El Observador el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Wilson Cabrera.

Las gremiales lecheras se reunirán este miércoles para tratar la molestia que ha causado en el sector lechero el insuficiente alcance del fideicomiso que tiene por objetivo prestar asistencia a los productores endeudados, pero que argumentan llegará a menos de 30% de ellos.

Existe descontento entre los tamberos en la medida que solo contempla las deudas bancarias, lo que no representa la realidad de la mayoría de los endeudados.

Se han procurado entrevistas con representantes del Poder Ejecutivo y no se ha logrado y también preocupa que el financiamiento de ese fondo se hará solo con el aporte de $ 1,30 por litro de leche fresca (fluida), en tanto el resto de las leches no contribuirán. O sea que solo se financiará con el aporte de la leche que consume la población de menores recursos que accede a la leche más barata, que es aproximadamente un 50% del consumo, en tanto que no aportarán las leches de mayor valor, como las ultrapasteurizadas y que son de mayor precio, dijo Cabrera.

“Conaprole mantiene el precio que paga al productor, pero no sabemos hasta cuándo”

Las noticias que llegan desde el exterior no son buenas para el sector lechero. La realidad es que los principales productos de exportación de Conaprole continúan bajando en el exterior.

Aún así, desde la cooperativa se continúa manteniendo el precio que se le paga al productores, “pero no sabemos hasta cuándo”, dijo el presidente de la Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza (Aplpe), ingeniero agrónomo Roberto Ceriani. “El dirigente sostuvo que Conaprole “mantiene negocios intensos con Rusia por la manteca y aparece ahora México para la posibilidad de otro canal de salida”.

De todas formas, puntualizó que “no son buenas noticias las que llegan desde Fonterra, en momentos de incertidumbre por el endeudamiento y el fondo que se está por crear por ley, a partir del aumento en el precio de la leche en precio de góndola de supermercados y almacenes, pero no se termina de consolidar cómo se va a ejecutar”.“Desde el punto de vista climático, “hemos sido beneficiados a lo largo del año, pero ahora comienza a pintar con algunas dificultades, porque por momentos falta el agua, complicando la siembra de los cultivos de verano, y además porque se complican las pasturas”, dijo Ceriani.

“Reconoció que se está remitiendo a plantas “menos leche que años anteriores, por lo que hay ingresos inferiores a los tambos, además de las dificultades para acceder a financiaciones para las reservas que se están haciendo ahora y las del verano. Además de los productores no quieren seguir endeudándose al existir incertidumbre de lo que acontecerá para adelante”. “Si bien durante los pasados verano, otoño e invierno llovió por encima de lo normal, hoy hay dificultades de agua en los campos”, enfatizó el titular de la Aplpe.

“Parece mentira que en tan pocas semanas cambiara la película desde el punto de vista hídrico”.

Aclaró que no se puede hablar de una seca, “pero hay zonas en el departamento con ciertos problemas de agua, incluso gente que tuvo que detener la siembra por estar muy seco el suelo”.

PRECIOS PROMEDIO

En octubre, el precio promedio al productor que pagaron las industrias al los tambos alcanzó los $ 9,60 por litro en promedio, registrando un descenso del 0,6% comparado con setiembre, según los datos que divulgó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).“Ese valor se ubicó 7,8% por encima de igual mes del año pasado ($ 8,9%) y quedó por encima de la evolución de la inflación en los últimos 12 meses a octubre (6,04%), sostiene Tardáguila Agromercados. Si se mide en dólares, el precio al productor fue de U$S 0,33 por litro, registrando una caída de un 2% con relación al mes anterior. En este caso, el precio al productor se ubicó 3,4% por arriba de octubre de 2016.“Las perspectivas para noviembre llevarían a que el precio al productor vuelva a mostrar un nuevo descenso, ya que el mercado internacional sigue sin reaccionar y la mayoría de las industrias tiene dificultades para sostener los precios a sus remitentes. De hecho, la firma Lactalis redujo a mediados de octubre en $ 0,50 por litro el precio que paga a sus remitentes.

FACTURACIÓN

“Al cierre del tercer trimestre de 2017 (enero-setiembre), la facturación bruta (esto es, sin descontar la suba de costos fijos) de los tambos uruguayos por su remisión de leche a plantas industriales totalizó U$S 455 millones, una mejora de U$S 118 millones con respecto a los magros U$S 337 millones que registró el período enero-setiembre de 2016, uno de los peores años para la lechería uruguaya en el último quinquenio.

“En los primeros nueves meses de este año, la remisión a planta llevaba un crecimiento de 7,1% sobre el año pasado, con algo más de 1.300 millones de litros.

En tanto, el valor medio en dólares por litro remitido a planta entre enero-setiembre de 2017 se ubicó en U$S 0,34, siete centavos de los U$S 0,27 que había registrado el año anterior. “Pese a que los números globales parecen mostrar una recuperación, los ingresos brutos están lejos de los U$S 62 millones del período enero-setiembre de 2014 o los U$S 581 millones de un año antes.

Además, una de las preocupaciones de las gremiales lecheras y jerarcas del Inale, es que el crecimiento en los niveles de remisión de este año está atado básicamente a la expansión de los grandes tambos, y no del corazón de la producción integrado por medianos y pequeños productores. “(Fuente: en base a EL TELEGRAFO)

Más producción de leche, pero menor precio al productor en octubre

La producción de leche en octubre dio una señal de recuperación.

El dato mensual de remisión a plantas industriales, publicado por el Instituto Nacional de la Leche (INALE), mostró un alza interanual de 1,8%, con 196,6 millones de litros. Aunque aún por debajo del pico de octubre de 2015.

En el acumulado del año la suba es más acentuada, de 7,8% si se compara con enero-octubre de 2016, con 1541,9 millones de litros.

El precio recibido por los productores por litro remitido, sin embargo, una quinta baja mensual consecutiva, con $ 9,60 promedio. Un descenso mensual de 1%, pero un alza de 8% si se compara con los $ 8,90 pagos por litro hace un año atrás. Medido en dólares el precio por litro quedó sin cambios respecto a setiembre, con US$ 0,33, pero 3% por encima respecto a octubre de 2016.