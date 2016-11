El nuevo presidente de la Asociación Rural de San José, César Zunino, reiteró la necesidad que tiene el sector lechero de una inyección de US$ 100 millones.

“Las últimas acciones estuvieron vinculadas a las reuniones con los subsecretarios del Ministerio de Ganadería y de Economía. Concretamente con una solicitud que entendemos que es lo que necesita el sector para seguir adelante, una inyección de US$ 100 millones. Estamos a la espera de nuevas reuniones para ver cómo se puede seguir trabajando en eso”, dijo al programa Dinámica Rural, de radio El Espectador.

Pese a que desde el gobierno se dio prácticamente por descartado brindar un apoyo financiero de ese tipo, Zunino, quien es productor lechero de la zona de Mundo Azul, remarcó que el sector no puede asumir una nueva deuda con la banca privada. “Ya está pagando el FFAL que se otorgó el año pasado. En este momento el sector necesita la inyección de dinero pero no puede hacer frente a los pagos en un corto plazo. El sector no está diciendo que no lo quiere pagar. La cosa es buscar el plazo para el repago de eso”, sostuvo.

La principal dificultad subrayada por el gremialista es el endeudamiento que enfrentan los tamberos. “El sector insiste en los US$ 100 millones porque se está debiendo, más allá de que suban los precios internacionales y mejore la situación”, dijo.

Sobre la producción, indicó que la remisión a planta está en el entorno de 20% por debajo comparado con el año pasado debido al impacto de malas condiciones climáticas, sumado al descarte de vacas, y a los recortes de gastos en alimentación. (Fuente: portal de Lecheria Uy)

Alimentos Fray Bentos comienza en enero su producción de leche y suero en polvo

A partir de enero Alimentos Fray Bentos comenzará a producir leche y suero en polvo. Así lo anunció Erwin Bachmann, director de Claldy, empresa que junto a La Sibila, de Argentina, llevan adelante este proyecto en el litoral del país. La planta -ubicada en Mbopicuá- implicó una inversión superior a los US$ 100 millones.

El repunte reciente en los precios internacionales se da a pocos meses de la entrada en funcionamiento del emprendimiento lo que genera optimismo por el potencial de demanda.

“Es una buena señal sin lugar a dudas”, dijo Bachmann sobre el último resultado de la plataforma GlobalDairyTrade. El precio promedio de los productos subió 11,4% llegando a los mayores niveles desde julio de 2014.

“Aunque las referencias no se trasladan inmediatamente al mercado local, sí marcan una tendencia y a la larga termina consolidándose en precio”, indicó el industrial al programa Tiempo de Cambio de radio Rural.

Mientras se espera por ese traslado a los precios efectivos de mercado, Brasil continúa siendo la principal y mejor opción como destino para los productos láctos uruguayos. “Todavía no se consiguen los buenos precios de Brasil en otros mercados”, señaló Bachman, quien reconoció que no es bueno depender tanto de un destino.

Claldy mantuvo el precio al productor en el eje de los $9 por litro remitido en octubre

Claldy dejó sin cambios el precio pago al productor por la leche remitida en octubre. El valor promedio por litro se ubica en los $9 y para aquellos productores que logren “más sólidos pasarán ese precio”, informó Bachmann. El industrial dijo que la suba en el precio de la leche al público -de $ 1,40 por litro- no genera un impacto relevante en los ingresos de las empresas y los productores.

Si bien los precios mejoraron y con ellos el ánimo de los productores, las restricciones por el alto endeudamiento seguirán pesando.“Los precios actuales sirven a los productores desde el lado productivo pero no para afrontar el repago de endeudamiento”, explicó.

“Creo que ahora hay que buscar alguna otra herramienta para el productor para que el endeudamiento no se siga profundizando”, concluyó Bachman. (Fuente: Blasina y Asociados)

Uruguay avanza para instalar industria láctea binacional en Cuba

El embajador uruguayo en la isla reveló que Conaprole forma parte del proyecto

El embajador de Uruguay en Cuba, Ariel Bergamino, anunció que se encuentra en fase «muy avanzada» el proyecto de instalación de una planta industrial láctea uruguayo-cubana en la isla caribeña y en el que tiene un rol protagónico la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), según consignó Presidencia.

En lo que va de este año, Uruguay exportó US$ 26,7 millones a Cuba. El principal producto fue el arroz con una participación del 38%, seguido por la leche en polvo entera con 36%. Saman (arroz) y Conaprole (lácteos) son por lejos los principales exportadores a la isla caribeña.

Bergamino recordó a la Secretaría de Comunicación de Presidencia que el sector lácteo ocupa un lugar destacado en la agenda bilateral y, en ese sentido, destacó la ampliación de la cuota adjudicada a Uruguay para la colocación de estos productos en el mercado cubano. Otro aspecto contemplado por ambos países es la capacitación de técnicos cubanos en esta industria.

El representante diplomático realizó estas declaraciones en el marco de la 34 edición de la Feria Internacional de La Habana (Fihav 2016) que se realizó desde el 31 de octubre hasta ayer. Bergamino identificó la feria como la «principal plataforma de negocios» de ese país. Uruguay participó por cuarto año consecutivo con un stand. Además de la presencia del Instituto Uruguay XXI, estuvieron presentes las empresas nacionales Glencore (arroz), Olam-Gimley (intermediario de lácteos y representante de Claldy) y Urutransfor (transformadores eléctricos), explorando el mercado cubano y avanzando en posibles negocios.

Uruguay XXI informó que el comercio con Cuba ha crecido en forma sostenida en los últimos años y representa una interesante oportunidad para las empresas uruguayas.

Las exportaciones en lo que va del año ya superan el monto total comercializado en 2015 en un 24%. En este marco, la Fihav se posiciona como una actividad de interés estratégico para las empresas que deseen ingresar a este mercado o ampliar sus exportaciones. Bergamino recordó que recientemente Uruguay exportó 30 mil toneladas de arroz y es muy factible que próximamente se comercialice un volumen similar a esa isla de 12 millones de habitantes.