Ayer volvimos a hablar con Wasingthon Martínez, el presidente del gremio de la planta local de INDULACSA-LACTALIS; y estos son sus dichos de la situación de los obreros de dicha empresa.

¿Cómo está la situación?

Esperando que venga materia prima, queso de Cardona, que no ha empezado a venir, todavía. Estamos en ese trámite y se han retirado 25 compañeros con incentivo.

¿Qué incentivo?

Son dos sueldos arriba del despido que le corresponde legalmente. La gente se ha ido masivamente, porque en dos semanas se han ido 25. Ahora con eso estamos evaluando con la gerencia de cómo seguimos con los seguros parciales o totales. Tenemos que tener un planteo para después del plenario del lunes en Juan Lacaze. El martes vamos a hacer una reunión con ellos a ver cómo hacemos, si seguimos con los parciales o vamos al total. Es un planteo de la empresa para evaluarlo y llevarlo el 27 al Ministerio para que se reordene eso.

El seguro de paro total, implica que ¿terminado el plazo le pagan el despido?

No, no, no, es la manera, como se minimizó la cantidad de gente, sacarías 8 o 10 para el total y ahí se evalúa si conviene más hacerlo total, o que todos estemos perdiendo esa cantidad de jornales del parcial.

De los cuarenta que pretendían despedir, ¿ya se fueron 25?

De cuarenta se fueron 25 con incentivo, o sea que quedaríamos 15 para despedir, que con el seguro parcial estamos todos trabajando, ahora hay un planteo para ver cómo seguimos, si con el parcial o se regulariza con el total. No sé cuál le conviene más a la gente, vamos a evaluarlo y, lo que convenga más haremos. Este mes, abril, ya estamos con el parcial, tenemos que esperar la liquidación del BPS y ver en qué queda este tema. Estamos esperando a ver cómo nos arreglan hablando con la gerenta de acá.

¿Hoy en total cuántos están en el seguro de paro?

Hoy hay en el seguro total, tres, por enfermedad; diferentes motivos. Y después, la plantilla de planta que somos, creo, 56, hoy estamos todos en el seguro de paro parcial. El planteo de ellos era reducir a 40 empleados, habemos 15 que no estaríamos, por eso es que se ha ido al parcial ese.

¿Hay algún planteo a futuro de estabilidad, mantenimiento de categorías, etc.?

El tema de categorías no se toca. Después se está reorganizando y lo que sí parece que va a salir es el fraccionado, o sea, no solo salmuera, sino el famoso fraccionado que estamos pidiendo nosotros, que es una sección más que abren algunos puestos más de trabajo. El fraccionamiento de SBRINZ, al kilo, de 100 gramos, de 200 gramos. Eso es algo que te lleva 5 o 6 puestos, capaz.

¿Cómo está el relacionamiento del sindicato con la empresa?

Siempre fue buena. El tema es que en estas instancias complicadas siempre conviene llevarla a nivel de Federación y Ministerio, cosa de firmar lo que se habla. Porque si no está todo firmado, lo que no se firma en papel no existe, ¿no? De boca es una cosa, pero si vas al Ministerio y queda firmado en actas eso hay que cumplirlo, por eso es importante.

INDULACSA-LACTALIS dará bonificación de $ 0,50 por litro de leche remitido en abril

INDULACSA-LACTALIS- dará una bonificación de $ 0,50 por litro de leche remitida en abril, informó un productor remitente a esa industria.

Una fuente de la empresa confirmó que para 3,6% de grasa y 3,2% de proteína el precio por litro rondará los $ 9.

Menor oferta impulsa precios internos de la leche en Brasil

Cambio en el escenario interno del principal mercado para los lácteos uruguayos.

Los precios internos de la leche en Brasil –el principal mercado para Uruguay– volvieron a avanzar en marzo.

Según se informó desde el Centro de Estudios Avanzados de Economía Aplicada (Cepea), durante marzo el precio promedio bruto pagado al productor en los siete estados relevados fue de R$ 1,3409 por litro (US$ 0,432).

Esto es 1,4% superior a febrero y a la vez es 12,6% más alto que en marzo de 2016 medido en términos reales. En términos líquidos –sin los fletes e impuestos– el precio fue de R$ 1,2326 por litro (US$ 0,397), o sea 13,4% superior a un año atrás.

El informe de Cepea indicó que una demanda debilitada fue lo que limitó el avance en los precios al productor.

En tanto, el llamado Índice de Captación de Leche de Cepea cayó 3,1% en febrero frente a enero, siendo el tercer mes consecutivo de descenso en la remisión a plantas en los estados relevados.

Los estados con mayor caída en la producción fueron Minas Gerais y Santa Catarina. (Fuente: El Observador)

RABOBANK: mercado de leche en polvo balanceado para 2017

Informe trimestral de lácteos de Rabobank. Buenas perspectivas para manteca.

Los productos en base a proteínas presentan mayores dificultades para mejorar precios.

Mercado dubitativo por el panorama sobre el tipo de cambio, los niveles de producción y los elevados stocks. Todo lo anterior alimenta la volatilidad de corto plazo.

La brecha entre precios de manteca y proteínas alcanza niveles sin precedentes. Mientras que la demanda de la primera continúa siendo elevada, la demanda de la segunda, principalmente leche en polvo descremada, permanecerá más debilitada. La importante disminución de la producción en el segundo semestre de 2016 llevó a un repunte significativo de los precios. Pero las expectativas de un cierre de ejercicio mejor a lo esperado en Nueva Zelanda “ha apretado el freno” de los precios.

La producción de las siete principales regiones exportadoras sigue aumentando pero desacelerándose. No se esperan mayores saldos exportables hasta el segundo semestre de 2017.

A pesar de las fluctuaciones en el crecimiento las importaciones en lo que va del año, con un consumo mundial más desacelerado, las importaciones de China probablemente se incrementen 20% en relación a un año atrás lo que llevaría a que el mercado de la leche en polvo entera permanezca relativamente balanceado. Por lo tanto, las expectativas de precios para leche en polvo entera estarán entre 3.000 y 3.200 US$/ton según el organismo. (Fuente: Rabobank)