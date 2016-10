El mercado lanero australiano continuó tonificándose durante los remates que se realizaron esta semana, tanto en moneda local como en dólares americanos. Si bien la oferta fue superior a la de la semana pasada, se enmarcó en un nivel reducido y el interés de la demanda fue importante. A diferencia de semanas anteriores, cuando los aumentos se daban en el sector de lanas finas, durante las últimas ventas, se registraron incrementos en todas las categorías de lana para peinar que se pusieron a la venta. El Indicador de Mercado del Este (IME), subió 29 centavos (2,9%) respecto al cierre de la semana pasada, y culminó en el nivel de USD 10,22 por kilo base limpia, alcanzando el valor más alto de la actual zafra a la fecha y desde mediados del mes de junio de 2015.

La oferta de lanas superfinas de excelente calidad que se incluyó en los catálogos del centro de Sydney, atrajo a varios interesados generando una buena competencia comercial. Los precios de las lanas de 22 micras y más finas subieron entre 2,4% y 3%, mientras que las de 25 a 32 micras se tonificaron entre 1,1% y 2,1%. Cabe señalar, que no hubo oferta de lanas de 23 a 24 micras y que se cotizaron nominalmente las de 25 y 26 micras. La oferta estuvo compuesta por 34.500 fardos, y los diferentes sectores del comercio adquirieron el 96,5%, destacándose el interés de varias empresas exportadoras, que tienen como principal destino a China y algunos países de Europa. Los volúmenes ofertados en las últimas semanas ha sido bajo a causa del atraso de las esquilas en algunas zonas y esto también ha colaborado para presionar los precios al alza. Según informó Australian Wool Exchange, la semana próxima la oferta totalizará la cantidad de 44.900 fardos. De confirmarse esa cifra, será el mayor volumen ofertado desde principios del mes pasado. Los remates de lana australiana se efectuarán durante los días 26 y 27 de octubre. La ausencia de una oferta de lanas súper finas de excelente calidad como la vista en el centro de Sydney esta semana, junto al aumento de la oferta; en principio, serán dos factores que podrían incidir negativamente en los precios durante los próximos remates. No obstante ello, existen informes comerciales que están indicando que al menos en el sector de lanas de menos de 20 micras, los precios podrían mantenerse o incluso a subir levemente.

MERCADO LOCAL:

BUENOS PRECIOS POR

LANAS SUPERFINAS

El aumento en los precios del mercado internacional de las últimas semanas, se está trasladando a la plaza local, principalmente en el sector de las lanas súper finas. Se han concretado negocios de lotes destacados por su calidad, micronaje y acondicionamiento que alcanzaron precios no vistos hace bastante tiempo. Sin embargo, en el sector de lanas Corriedale, la situación es diferente. No todos los sectores de la demanda están interesados y en general son selectivos, prefiriendo los lotes acondicionados grifa verde con buenos datos objetivos de micronajes bajos y alto rendimiento al lavado.

Informe: gentileza de José Luis Trifoglio Departamento de Lanas Zambrano & Cía.