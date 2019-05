Denuncia penal por mal uso del fondo de la granja

La granja al día. Por: Emilio Gancedo

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) detectó “irregularidades” en el manejo del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja y se suspendió a las personas que tenían firma autorizada para realizar movimientos de dinero. El Ministro de esa secretaría de Estado, Enzo Benech, dijo ayer en conferencia de prensa que se hizo una “investigación rápida y se tomó la decisión de suspender” a las cinco personas que “tenían las firmas habilitadas para hacer uso del fondo”.

A su vez, confirmó que hay en curso “una denuncia penal” y que el MGAP_“hará una auditoría (hacia atrás) hasta 2017”. Benech explicó que por lo que maneja, “el problema es reciente” y confirmó que se dio “la solicitud de renuncia del anterior director de la Dirección General de la Granja, Avelino Casas y la asunción del nuevo director Daniel Silveira”, desde ayer.

“El uso de los fondos públicos debe ser totalmente transparente, tenemos responsabilidad en eso y actuamos lo más rápido posible en lo que es investigación y denuncia. Estamos convencidos de que hay irregularidades y por eso tomamos las decisiones y denunciamos”, dijo tajante el Ministro, excusándose por no poder brindar mayores detalles.

“No es una novedad grata, pero como integrantes del gobierno y administrando fondos que no son nuestros, queremos ser muy rigurosos en el uso de dineros públicos”, aclaró. Benech aclaró que “se buscó un escenario alternativo para que el sistema siga funcionando” y aclaró que “la situación está controlada”.

Acompañado del director general del MGAP, Horacio Servetti, Benech explicó a los medios que no se sabe en qué se usó el dinero, ni a qué cuentas fue a parar; eso es lo que se está investigando, al igual que el monto que se involucra la maniobra.

“Demoramos menos de una semana en llevar la denuncia a la Justicia. Queremos reafirmar nuestro compromiso de transparencia en el uso de los dineros públicos”, aseguró Benech . Ayer, en el Consejo de Ministros, comunicó de esta situación al presidente de la República Tabaré Vázquez. (Fuente: en base a El País)