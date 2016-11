En la mañana del 25 de octubre se realizó en la Sede del Instituto Plan Agropecuario en Montevideo, la presentación de Resultados del Monitoreo de Empresas Ganaderas, Carpetas Verdes.

La jornada comenzó con la presentación de los resultados del monitoreo de crecimiento de pasturas del ejercicio 2015/2016 a cargo del Ing. Agr. Marcelo Pereira.

De acuerdo a los resultados hubo un descenso respecto al crecimiento histórico en la zona centro sur y este del país, mientras que en el resto del país el crecimiento de las pasturas fue mayor que el promedio. Luego se presentaron los resultados del monitoreo de empresas ganaderas a cargo del Ing. Agr. Carlos Molina. Este monitoreo se realiza con casi 150 empresas ganaderas y no pretende ser representativo de la ganadería nacional, aunque el análisis histórico permite observar variaciones y compara los diferentes resultados a lo largo de los años. En esta oportunidad se realizó el análisis de empresas con ciclo completo y criadoras, distinguiendo empresas que se ubican al sur y al norte del Río Negro, zonas que han sido muy influenciadas por el comportamiento del clima.

Respecto a los resultados de las Carpetas Verdes obtenidos por este núcleo de empresas ganaderas y respecto al ejercicio anterior muestran un descenso generalizado. A pesar que las empresas logran productividades que se pueden considerar como de “correctas a aceptables”, los ingresos resultantes pueden ser catalogados como de “escasos”. Esta situación no quiere decir que en todos los casos se reduzca el resultado, al contrario, existen casos de empresas que no solamente mantienen los resultados respecto al ejercicio anterior, sino que incluso se incrementan.

Fuente: Instituto Plan Agropecuario