Mercado del gordo cierra la semana con estabilidad de precios

El mercado de haciendas gordas cierra una semana “con firmeza” y “perspectivas favorables de que no bajen los valores”, pero con referencias “dispares entre las plantas”, comentó a Rurales El País Juan Boaking, director del escritorio Boaking SRL.El empresario explicó que algunos frigoríficos “están pasando US$ 3 por kilo de novillo en cuarta balanza”, al tiempo que “otros ofrecen US$ 3,10 dependiendo del peso y estado del animal y la cercanía de los lotes a las plantas”. La vaquillona, con un mercado interno pujante por el turismo, alcanza valores de US$ 3. Y las vacas, que experimentan una situación más compleja, logran referencias de US$ 2,80, comentó Juan Boaking. Contó que los rendimientos de los novillos “impresionan”, después de un año de aplicada la ley que regula el máximo de estructuras que se pueden retirar en el proceso de dressing, con resultados de 56,5% y 57% para los animales que provienen verdeos y entre 54% y 55% para los ganados de campo.