Con la presencia de la Directora de Recursos Naturales, Ing. Agr. Mariana Hill y del Director de Desarrollo Rural, Dr. José Olascuaga, se presentó este miércoles una nueva convocatoria del Proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático.

¿Qué objetivos persigue la convocatoria?

Apoyar económicamente la concreción de inversiones prediales necesarias para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante el cambio y la variabilidad climática.

Brindar apoyo directo a beneficiarios para capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de organizaciones, grupos y redes.

Promover el acceso de las mujeres y jóvenes emprendedores a las oportunidades y servicios del proyecto.

¿Cómo se accede a la presentación de propuestas?

A través de la presentación de proyectos individuales o colectivos.

Los proyectos tendrán un plazo de ejecución de hasta 12 meses.

Se financiará de manera no reembolsable, hasta el 80% de las actividades presentadas en el proyecto, con un monto de hasta US$ 8.000 por productor.

Los productores que hayan sido beneficiarios pero que no hayan completado el monto máximo de financiación no reembolsable en primer instancia podrán presentarse nuevamente solicitando el monto restante hasta completar los U$S 8.000. Esta posibilidad estará habilitada únicamente para quienes cumplan el primer requerimiento y hayan cerrado el proyecto por la financiación inicial.

Los proyectos deberán ser elaborados y presentados por técnicos privados registrados y habilitados ante la DGDR. Para su habilitación deberán realizar un curso a distancia especialmente diseñado para este llamado.

Unidad de Comunicación Organizacional y Difusión MGAP