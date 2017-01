Un frigorífico compró un camión de vacas a US$ 2,65 el kilo en cuarta balanza y luego de la faena le comunicó al consignatario que lo liquidaba a US$ 2,60 en función de los sobrerrendimientos que tienen ahora los ganados desde la aplicación del nuevo decreto que establece límites máximos en la operativa del dressing (limpieza de la res), destacó a El Observador Alejandro Dutra, de la firma Daniel Dutra SA.

Esto quiere decir que el ajuste del dressing no significa una solución como se le ha destacado, porque en realidad el mayor rendimiento de los ganados ahora los frigoríficos lo estarían ajustando vía precios, consideró el consignatario.

Esta situación es uno de los ejemplos que se están presentando a raíz de la nueva normativa que desde el 1° de enero pasado regula ese aspecto de las faenas dentro de un mercado libre. En momentos en que está repuntando el precio del ganado, se hace difícil afirmarse en los US$ 3 el kilo a la carne para los novillos, dijeron otros operadores.

PORCENTAJE DE DRESSING

El representante de la Federación Rural ante el Instituto Nacional de Carnes INAC), Guillermo Villa, destacó que el porcentaje de dressing debería bajar entre 2 y 3 puntos, que llevado al rendimiento industrial significaría mejorar alrededor de 1,5%. Las estimaciones previas daban que al no poder extraer la entraña fina de los animales y nada de carne, o sea solamente grasa, la diferencia sería de 6 a 8 kilos de los 24 kilos que se sacaban. O sea que el dressing debería bajar alrededor de 3 puntos, que llevado a rendimiento del animal significa una diferencia de 1,5% más de kilos.

En la primer semana los resultados estuvieron por debajo de los porcentajes citados (alrededor de 1%), lo que puede ser el resultado de los primeros días donde se están ajustando los mecanismos para hacerlo en las industrias, como también INAC para controlarlo, dijo Villa al programa Tiempo de Cambio de radio Rural.

“En general, los productores percibían que la operación de dressing no era uniforme en todas las plantas y eso genera incertidumbre, por lo que es favorable la nueva normativa porque apunta a uniformizar el trabajo en todos los frigoríficos”, aseguró a El Observador el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Pablo Zerbino. La mejora del rendimiento en un punto porcentual alcanzado en la primera semana de este año –al 7 de enero pasado–, como consecuencia del menor porcentaje de dressing de alrededor de 1%, significa una clara repercusión económica a favor del productor.

“Este negocio es por plata y todo lo que repercuta directamente en un mecanismo objetivo va a traer tranquilidad para todos, principalmente mirando hacia adelante con vistas a lo que será la instalación de los escaner que permitirán implementar la tipificación automática”, dijo Zerbino.

PROCURAN ESTABLECER SI EXISTE COLUSIÓN

La ARU sigue trabajando con vistas a plantear si es que los corrales de engorde de la industria, ya sean con animales propios o no, generan la posibilidad de utilizarlos cuando baja la oferta y de esa manera hacer un colchón en el precio que pueda afectar a los productores, destacó el presidente de la gremial, Pablo Zerbino. Explicó que se procura establecer si existe colusión y para ello están trabajando los técnicos de la gremial ruralista.