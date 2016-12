La primera licitación de lácteos de FONTERRA de diciembre registró nuevamente resultados al alza, con un incremento promedio en la canasta de productos ofertados de un 3,5%.

Se trata de la cuarta venta consecutiva que logra operaciones a la suba, en los negocios de la plataforma de ventas de Nueva Zelanda.

LICITACIÓN Nº1 DICIEMBRE 2016. Precio promedio de los lácteos 3.622 US$/ton. Variación respecto evento anterior: +3,5%. Variación volúmenes comercializados respectos evento anterior: – 6%.

Aumentaron los precios de todos los lácteos que se comercializan en la plataforma, excepto suero de manteca en polvo.

Contratos a futuro de la leche en polvo descremada: los valores en relación al evento anterior se comportaron al alza, excepto para junio de 2017. Ofertaron: Fonterra y Arla.

Contratos a futuro de la leche en polvo entera: los valores en relación al evento anterior se comportaron al alza. Fonterra fue el único oferente.

Contratos a futuro de queso Cheddar: los valores en relación al evento anterior se comportaron alternados al alza (enero y febrero 2017) y a la baja (marzo y abril 2017); no se registraron transacciones para junio 2017. Fonterra fue el único oferente. (Fuente: GlobalDairyTrade)

USDEC afirma que la recuperación del mercado se muestra sostenible.

El USDEC (US Dairy Export Council) señaló que la recuperación del mercado parece ser sostenible, luego de que la leche en polvo entera atravesara la barrera de los 3.000 US$/ton.

En cuanto a futuros incrementos de precios se requiere cautela. Hay importantes volúmenes en stock (quesos en EE.UU y leche en polvo descremada en UE), los compradores tienen mucha incertidumbre sobre el desempeño de la economía global y la demanda por leche en polvo sigue siendo moderada. Los precios bajos del petróleo y de los granos junto a un dólar que se encuentra fuerte ejercen una presión a la baja en los precios mundiales de los lácteos.

La producción de los principales cinco exportadores (UE, EE.UU, NZ, Australia y Argentina) fue -1,3% menor en los primeros nueve meses del año. Mientras que las exportaciones estaban 6% por encima. La menor producción está afectando a los saldos exportables.

China, principal demandante de lácteos a nivel mundial, incrementó sus importaciones 16% en leche equivalente en los primeros nueve meses del año, pero todavía está 15% por debajo de los niveles de 2014. La mejora en las importaciones de China parece estar más asociada a una disminución de la oferta interna que por una demanda más robusta. Se espera que la producción 2016 sea -2% menor por los bajos precios al productor y un verano muy cálido. La demanda por leche fluida está siendo muy fuerte y está quedando menos remanente para transformar a leche en polvo.

Darío Jorcín: “Las expectativas son buenas para la lechería en 2017”.

Para el productor de Colonia, “cuando la leche en polvo supera los US$ 3.200 por tonelada empezamos a ser competitivos”.

“El año ha sido bastante cambiante para la lechería en el país”, destacó Darío Jorcín. El productor lechero de Colonia dijo en Valor Agregado que durante el primer semestre del año “se vivió el coletazo de malos precios, como tuvimos en la segunda mitad del 2015, (…) pero de junio en adelante empieza a cambiar la situación debido a la tendencia positiva en los valores internacionales de los lácteos”.

Desde el 1 de junio de este año a la fecha, los diferentes remates de Fonterra marcaron una recuperación constante y muy alentadora para el sector. Los precios lograron aumentar su valor en 49,5%, ubicando a la leche en polvo entera en US$ 3.593 por tonelada.

“Cuando la leche en polvo supera los US$ 3.200 por tonelada empezamos a ser competitivos”, señaló el productor. Jorcín aseguró que “Uruguay es un país caro para producir, pero en este año los costos, como los granos y fertilizantes, están siendo baratos”, además, “si acompaña el clima vamos a cerrar un año mejor que el 2015”.

Afirmó que “las expectativas para la lechería son buenas para el 2017”, de todos modos, no hay que olvidar que muchos productores quedaron muy sentidos, y otros por el camino. Sin embargo, Darío Jorcín indicó que a partir de septiembre de este año “los números ya empezaron a ser positivos para los productores, aunque la producción en los meses de enero y febrero tiende a bajar, lo que va a emparejar nuevamente el negocio.

“Tengo la esperanza que la leche esté el próximo año en 33 centavos de dólar”, resaltó Jorcín, quien explicó que durante el 2015 se trabajó vendiendo la producción a 22 centavos de dólar frente a 27 centavos de dólar de costos. “Los productores que no vendían a Conaprole casi todos perdimos, (…) la cooperativa fue la empresa que más defendió al sector lechero y esperemos que sigan haciendo punta así las demás la acompañan, porque si no se quedan sin leche”, aseveró el productor de Colonia. (Fuente: El País)

El rol preponderante de las reservas forrajeras en los sistemas uruguayos

Según se constata bajo años de investigación en la producción de forraje en el Uruguay, ya sea en campo natural o praderas artificiales, tenemos una gran estacionalidad de producción debido al clima en estas latitudes.

Dicha estacionalidad genera como consecuencia un pico de producción de leche hacia los meses de la primavera. Así es que, en sistemas de producción intensivos intentando independizarse de la disponibilidad de forraje directo, se realizan reservas para los momentos que escasea este recurso. La primavera es el período determinante para generar los excesos de forraje para ser conservados, así como también son elegidos las altas producciones de los cultivos de verano (maíz y sorgo) para realizar preferentemente ensilaje.

Pero, en cada período los productores comienzan a preguntarse qué reserva realizar. ¿Cuál es más económica? ¿Cuál tiene mejor calidad? ¿Cuál es más rentable? ¿Silo o silo pack?

¿Fardos o silo pack?

A continuación señalamos los parámetros más importantes a tener en cuenta para tomar estas decisiones.

Lo primero que se necesita identificar son los requerimientos de los animales según categoría que tendrán que ser cubiertas en el período de escasez.

Tomando en consideración la calidad requerida, las praderas instaladas, el nivel de fertilización, la elección de cultivo y tener los servicios de forma accesibles.