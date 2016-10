LICITACIÓN Nº2 OCTUBRE 2016

Precio promedio de los lácteos 2.965 US$/ton. Variación respecto a evento anterior: +1,4%

Variación volúmenes comercializados respecto a evento anterior: -7,1%

Aumentaron los precios de: Grasa Butírica Anhidra, Manteca, Suero Manteca, Lactosa y LPE.

Cayeron los precios de: Cheddar, Caseína Renina y LPD.

Contratos a futuro de la leche en polvo descremada: los valores en relación al evento anterior se comportaron a la baja para noviembre y diciembre; pero al alza para los restantes meses. Fonterra fue el único oferente.

Contratos a futuro de la leche en polvo entera: los valores en relación al evento anterior se comportaron al alza para los próximos meses. Fonterra fue el único oferente.

Contratos a futuro de queso Cheddar: los valores en relación al evento anterior se comportaron a la baja; no se registraron transacciones para abril 2017. Fonterra fue el único oferente. (Fuente: GlobalDairyTrade)

Rabobank: Los precios de los lácteos están subiendo porque se reduce la producción,

no porque aumente la demanda

El último informe lácteo de Rabobank destaca que los precios están subiendo, tanto el percibido por el ganadero como el de los productos lácteos en el mercado internacional.

Esta subida no deja de ser una noticia positiva, pero el problema es que el aumento se ha generado tras la reducción de la producción a consecuencia de los precios y no por un aumento de la demanda. Por tanto, en este panorama, en cuanto comience a subir de nuevo la producción, el sector se encontrará en el punto de partida, con una nueva bajada de los precios.

Además, el incremento de precios que ahora se puede registrar estará condicionado por una continua débil demanda y unas existencias mundiales crecientes, que siguen siendo motivo de preocupación. Se estiman actualmente en 6,7 millones de toneladas por encima de los niveles normales.

Asimismo, se ha reducido el superplus de exportación. Rabobank estima una reducción de sobre 3,4 Mt en la segunda mitad de 2016 y una reducción de 2,5 Mt en 2017. (Fuente: Agromeat)

IFCN: Cambió sustancialmente la

competitividad de los tambos

Los últimos resultados de IFCN Dairy Report 2016 (Reporte de lácteos de IFCN 2016) lanzado el 12 de octubre de 2016 indica descensos sustanciales en los costos. El costo de producción de leche disminuyó desde US$ 46,0 a US$ 40,5 por 100 kilos de leche en el promedio de todos los tambos analizados. Las principales razones fueron: el tipo de cambio y la habilidad de los productores de reducir los costos que continúan impactando en la competitividad de costos en el segundo año de la crisis.

El 2014 fue un año record para muchos en la lechería mundial, en 2015 se registró el peor año de la década para la mayoría. De hecho, el precio de la leche cayó un 33% respecto al nivel muy alto de 2014 a un promedio de US$ 29,4 por 100 kilos de leche corregida por energía (leche EMC, 4,0% grasa y 3,3% de proteína) en 2015.

El director general de la red IFCN, Dr. Torsten Hemme mencionó: “Ahora estamos en la tercera crisis de precios de la leche desde 2007. Esta crisis, así como otros factores han creado el mayor cambio en la competitividad que yo he visto en toda mi carrera como economista en lechería”.

En promedio, los tambos redujeron sus costos en US$ 5,5 por 100 kilos de leche EMC, la mayor reducción de costos ocurrió en algunas regiones de Europa (países del oeste, centro y este) como consecuencia del tipo de cambio y de los efectos post-cuota, mientras que los costos permanecieron estables o aumentaron en China, India, EE.UU. relacionados a la tasa de inflación, salarios y alimentación. Sin embargo, la reducción del precio de la leche fue mucho más fuerte que la caída en los costos. Como consecuencia los productores de leche experimentaron serias caídas en sus ingresos en 2015 que continúan en 2016.

Según el Dr. Amit Saha, quien dirige los análisis de los tambos de IFCN: “El peor golpe en términos de la rentabilidad de los tambos en 2015 ocurrió en el Oeste de Europa, Norteamérica, Oceanía, donde más del 75% no cubre sus costos económicos totales. En otras regiones las condiciones son menos graves, con aproximadamente un 30% que no cubren los costos”.

Mientras mejoran los resultados económicos en los tambos de Brasil y Nueva Zelanda con buenos precios de la leche o mejorando ligeramente en la actualidad, las cosas se están poniendo más desafiantes en EE.UU, Unión Europea, China e India.

Uruguay sigue posicionándose dentro de las regiones de bajo costo junto a otros países de Sudamérica como Argentina y Chile. (Fuente: INALE)

Rodeo lechero de la UE caerá pero producción será mayor a la de 2015.

Después de cuatro años consecutivos de aumento, se espera que el número de vacas lecheras en se reduzca 0,5 % al cierre del año respecto a 2015, de acuerdo a la última estimación de la Comisión Europea. Sugiere, además, que las medidas llevadas adelante para fomentar la reducción de la producción de leche puede ser un incentivo adicional para retrasar parto, provocando un nuevo ajuste en la producción de leche en el último trimestre del año. Con la caída esperada en el número de vacas lecheras, la Comisión estima una baja de 2 % interanual en la producción de leche para el segundo semestre de este año. Esta reducción combinada con un alza de 3 % en el primer semestre del año permite proyectar una suba de apenas 0,6 % en la producción de la UE para el cierre del año comparado con 2015. La desaceleración en la producción en el segundo semestre está siendo más rápida de lo previsto en julio, cuando la Comisión Europea proyectó altos volúmenes de ganado lechero enviado a faena y un fuerte ajuste en la remisión de leche. El aumento en la producción del bloque se ve sostenido principalmente por los envíos de Holanda, Irlanda, Italia, Alemania, Polonia y Dinamarca. Varios de estos Estados miembros podrían enfrentarse a una fuerte disminución de la producción de leche en la segunda mitad del año (como Polonia, Alemania), pero no se espera que compensen plenamente el gran aumento de la primera mitad de 2016.

AUMENTO EN LA

PRODUCCIÓN PARA 2017.

Para los primeros meses de 2017 la Comisión Europea espera que la remisión de leche se mantenga por debajo de 2016, pero no en los siguientes meses, principalmente si los precios aumentan. De esta manera, para el cierre del 2017, la Comisión Europea estima que las entregas de leche puedan expandirse al menos 0,5 % interanual. (Fuente: portal TodoElCampo)