Es generalizada la angustia financiera del sector hortícola a la hora de empezar las actividades para la nueva zafra, 2018; fue grande el daño de octubre. Para ello consultamos a la Cra. Evangelina Bisio, responsable de la filial Salto de REPUÚBLICA MICROFINANZAS, en la Sucursal Ayuí del Banco de la República donde tiene sede, sobre la posibilidad de acceder a financiamiento por parte de esa empresa. Esto fue lo que nos dijo a nuestras consultas

¿Desde REPÚBLICA MICROFINANZAS asisten al sector hortícola de Salto?

Esta empresa REPUBLICA MICROFINANZAS, fue creada por el Banco República para dar apoyo a todos los microempresarios que tienen problemas de acceso a financiamiento en el Banco. Es por eso que apoyamos a todo sector, de todos los rubros. Todo aquel microempresario que desarrolle una actividad y que tenga alguna necesidad de financiamiento, de crédito, puede hacer una solicitud de financiamiento en REPUÚBLICA MICROFINANZAS.

Nuestros créditos están enfocados al apoyo en inversión, que puede ser cualquier maquinaria, infraestructura, para capital de trabajo, que es la compra de materiales, de materias primas, para cualquier rubro, para la vivienda de ese microempresario. Así como también un cuarto producto, que es de destino libre. Eso son los productos básicos con los cuales trabaja REPÚBLICA MICROFINANZAS. En forma independiente, paralela, tenemos convenios con distintas instituciones u organismos, como por ejemplo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; con el cual venimos desarrollando distintas operativas. En el momento, tenemos vigente una operativa con alrededor de 91 productores, con los que se está haciendo firma de vales, con un corrimiento de fechas, justamente para poder dar ayuda al sector. Esto, vuelvo a reiterar, esto es en convenio con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, atendiendo una solicitud de dicho Ministerio.

Los productores están en un periodo de reconstrucción, atendiendo los siniestros del año pasado, roturas de nylon, algunas estructuras y las herramientas financieras no son suficientes, ¿REPÚBLICA MICROFINANZAS que líneas de crédito tiene y de qué monto?

Justamente para todo el sector hortícola que tuvo ya una operativa anterior, que fueron afectados por granizos, turbulencias, se había dado un crédito especifico para el sector. Para el cual, lo que se está haciendo es, redocumentar esa deuda en un nuevo vale, donde se hace un corrimiento de fecha de un año hacia adelante del primer vencimiento. Lo cual se genera ese periodo de gracia de un año hacia el próximo vencimiento. Esa es la medida que tenemos al momento que surge, como lo decía anteriormente, a solicitud del convenio con el Ministerio.

En forma independiente para los productores en general, tenemos los cuatro productos básicos que los podemos ofrecer para todo emprendedor o productor. Los montos van hasta $150.000 son sin requerimientos de títulos de propiedad. De ahí en adelante tenemos como requisito la exigencia de la propiedad.

Agregaba con énfasis que ¨los productos, los créditos de REPÚBLICA MICROFINANZAS, se pueden usar tanto para capital de trabajo, inversión, vivienda y libre disponibilidad están siempre disponibles para el productor. Más allá de una operativa en particular o de un convenio en particular como el del Ministerio¨.

Ratificaba que la misión de REPÚBLICA MICROFINANZAS es el micro-crédito para microempresarios.

¿Qué pasa si un productor precisa más de $150.000?

Nosotros podemos acompañar a un productor si precisa más de $150.000. Sí, lo podemos hacer. Le vamos a pedir un respaldo patrimonial adicional. Los créditos nuestros siempre son a dos firmas, un titular y un co-deudor. Y aparte de eso le vamos a pedir una garantía. En principio, en un primer escalón, será fotocopias de títulos, a partir de $280.000 ya pasamos a la garantía real; que es prenda e hipoteca. Entonces cuando entramos dentro de ese rango, es que hay analizar bien, porque esto es costoso para el productor. Nosotros estamos enfocados en los créditos más chicos que necesita el productor, si precisa fondos más grandes ya pasa al banco.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 19 de Febrero del 2018: La operativa transcurrió medianamente ágil, con un escenario de actividad concentrada en las primeras horas de la venta. Descendieron significativamente los precios de: tomate, manzana, sandía, espinaca, puerro y boniato Arapey. Aumentaron los valores de referencia de: zapallito, choclo, morrón rojo, acelga, lechuga, perejil, rabanito, limón y banana.

Explosión de precios de las cebollas en el sur de Brasil.

Reducción del volumen en Rio Grande do Sul es uno de los motivos para la elevación de las cotizaciones. Esta semana, las cotizaciones de la cebolla de todas las plazas obtuvieron un aumento significativo. Uno de los motivos fue la disminución del ritmo de comercialización en São José do Norte (RS), que tiene sólo el 15% de la cosecha total para ser comercializada y debe terminar las negociaciones a finales de este mes. Además, la oferta en el Nordeste está reducida, y Mossoró (RN) también está en ritmo de finalización. La media de los precios en Ituporanga (SC) quedó en R $ 1,44 / kg en la chacra, expresivo aumento del 36,9% con relación a la semana anterior. En cuanto a este escenario, la calidad de las cebollas (criollas) que se están ofreciendo en el momento es mejor en relación a las cebollas precoces, que fueron perjudicadas por las lluvias de octubre (período de desarrollo de los bulbos). Para las próximas semanas, la expectativa de los productores es que las cotizaciones continúen en esos buenos niveles.

Importaciones de cebollas argentinas comienzan a llegar a Brasil.

La calidad del bulbo es satisfactoria.

También, en esta semana (12 a 16/02), algunos bulbos argentinos comenzaron a llegar al atacado de São Paulo. Según referentes, la calidad de la cebolla importada es satisfactoria, pero el volumen todavía es bastante bajo.

Uno de los motivos para ese escenario es que una de las regiones productoras de cebolla de Argentina adelantó el envío a Brasil. A pesar de eso, la mayor oferta de bulbos importados debe concentrarse entre el final de marzo y comienzos de abril – período en que la hortalizas de Argentina generalmente llega al país.

Además, los bulbos holandeses también deben llegar al mercado brasileño en este período. Sin embargo, como el país europeo ha sido muy perjudicado por las lluvias y la cosecha ya es «antigua», la calidad puede ser inferior a la esperada.

Emilio Gancedo