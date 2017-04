Días pasados informábamos de las dificultades de la comercialización de hortalizas pesadas, en especial los boniatos. Para ello visitamos Corralito, una zona de producción de esos productos y entrevistamos al productor Alvaro Lombardo, integrante de una familia que se dedica de toda la vida a la producción hortícola y tienen diferentes cultivos a campo de estación. Al respecto nos comentaba:

La situación productiva

Producción hay, es bastante buena la situación productiva, el tema es la venta, el tema es la salida, hay mucha producción, poca venta y los precios más bajos en años; desde que yo me conozco, por decir algo, boniatos a $60 la bolsa, con papá hace 15 años que vendíamos a estos precios. Entonces ahí tiene para ver cómo está la situación. Encima no hay consumo, no hay venta.

Esos precios no llegan al público

La verdad que no, yo estuve en un supermercado en estos días acá en Salto y el boniato, no me acuerdo bien, bien, pero creo que andaba en los $40 el kilo, aquí en Salto.

Cultivo para cosechar e implantar en otoño-invierno

Ahora estamos con el boniato, tenemos boniato para seguir todo el invierno, guardado y en parva. El próximo cultivo es zanahoria, empezamos ahora en mayo. Firme con la zanahoria. Ahora estamos con boniatos y zapallo, los dos cultivos. Y en mayo empezamos con la zanahoria. Después cebollas, ya tenemos los almácigos prontos, para transplantar.

Área para producción y variedades de zanahoria

Nosotros hacemos entre 25 y 30 hectáreas, más o menos. De variedades hibridas. Todo hibrido. Variedades comunes no hacemos más por un tema de mercado, ya que no las quieren más, ni en los boliches de Salto quieren a las variedades OP comunes. Hay que plantar híbridos, sino no competís, sino no vendés, no hay consumo para esas variedades.

Perspectivas de la zafra de zanahorias este año

Yo pienso que no sea mala. Porque ahora se empieza a terminar en el sur y en el invierno ellos no tienen mucha productividad de zanahorias. Hay que ver la que hay acá, pero pienso que como el cultivo se ha vuelto tan intensivo, tan delicado, tan caro, por el tema de los híbridos, el riego, pensaría para ser positivo, que no va a andar tan mal.

Gremiales Hortícolas y nuevo mercado Regional

Formo parte de la Asociación de Granjeros de Salto y pienso que puede andar muy bien el nuevo mercado regional. Es todo un tema de organización, de logística, para que la gente se vuelque a venir al norte un poco más. Hay mucha gente que va al Modelo, que puede venir por más tiempo, porque ellos cortan en algún momento, si está bien organizado.

En marzo, después de cinco meses a la baja, aumentó el precio de la canasta hortifrutiícola. Precios

El valor kilo canasta de marzo ($/kg 24,7) aumentó 15,9 % con respecto al valor kilo canasta de febrero 2017, con lo que se revirtió la tendencia de los últimos cinco meses. § Aumentaron significativamente zapallito, espinaca, zanahoria, tomate, morrón verde, acelga y lechuga en hortalizas; en frutas aumentaron uva, durazno y banana. § Sólo se registraron descensos significativos en zapallo y boniato en hortalizas, y naranja y pera en frutas. El valor del kilo canasta en marzo de 2017 es 19,6% más bajo que el de marzo de 2016. Los descensos de mayor entidad fueron registrados en morrón Rojo, calabacín, lechuga, boniato, zapallo y papa en hortalizas y naranja, pera y manzana en frutas. Los aumentos significativos se registraron en zapallito, acelga, tomate, zanahoria, espinaca y cebolla, en hortalizas. Sólo en uva se registraron aumentos significativos dentro de frutas.

Volumen

Los ingresos totales al Mercado de marzo de 2017 fueron 6,3% mayores que los de febrero de 2017, mientras que la canasta se ubicó 12% por encima. Esto acentúa aún más un escenario de altos ingresos al Mercado, ya que hay que remontarse a marzo de hace más de 10 años para superar este volumen de ingresos. § Dentro de las hortalizas, se observaron aumentos significativos en papa, cebolla, zanahoria y boniato. En frutas aumentaron significativamente los ingresos de pera, manzana y banana. § Se registraron menores remisiones al Mercado de espinaca, calabacín y morrón verde en hortalizas y durazno y uva en frutas. En comparación con el año anterior, los ingresos totales y la canasta son claramente superiores (18,4% y 19% respectivamente). § La amplia mayoría de las hortalizas y frutas presentaron incrementos en los ingresos, observándose los descensos más significativos en espinaca para las hortalizas y durazno y uva en frutas. Ingresaron al país: 200 tt de limón y lima, 118 de ciruela, 37 tt de pomelo y 22 tt de naranja.

Previsión de precios de cebollas en Brasil para los primeros meses de 2017 es de ¨suba¨

Tendencia del periodo es de alza en los valores debido al aumento de importaciones.

El pronóstico de precios de cebollas para los primeros meses de 2017, probablemente, será de ¨suba¨, en el caso que se mantenga la tendencia de años anteriores. En la serie histórica de precios de la hortaliza en Centrales de Abastecimiento (CEASAS), la trayectoria es ascendente en los primeros meses del año, concomitantemente al aumento de las importaciones de bulbo que, en regla, se concentran en el primer semestre, incentivadas por la elevación de precios.

En el segundo semestre, entretanto, el mercado es abastecido por la producción nacional, impulsando las cotizaciones para abajo. Por ejemplo, en el primer semestre de 2016, las importaciones totalizaron 171.648 toneladas, representando el 96% del total de desembarcos del año. Así como ya se observó en diciembre de 2016, el alza de precios registradas en la mayoría de los mercados mayoristas analizados, aliada al aumento de volumen de importación de cebollas (incremento de 43% en las compras internacionales de diciembre de 2016 en relación al mes anterior), puede demostrar el movimiento esperado de ¨subas¨ en las cotizaciones para el primer semestre de 2017. (Fuente: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB), Gerência de Modernização do Mercado Hortigranjeiro)

Mercado. Con motivo del feriado de Semana Santa y no haber entrada este jueves no hay información al respecto. El lunes se generaran nuevos precios de los productos hortifrutícolas con el ingreso de comienzo de semana como es de rutina.