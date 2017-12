El melón, Cucumis melo, es una de lasfrutas de temporada durante la primavera y el verano. Y es que esta fruta está riquísima, nos refresca, hidrata, e igualmente importante son losbeneficios y las propiedades nutricionales que nos está aportando el melón cuando lo comemos, ¡que no falte en tu dieta! ¿Engorda el melón? Tan sólo aporta unas 40 kcal por cada 100 gramos, similar a las manzanas. ¿Sabías que el melón pertenece a la misma familia botánica que los pepinos y que el calabacín o zucchini? Vamos a conocer algunos motivos importantes que debes conocer para comer melón.

7 beneficios de comer melón

1.- El valor nutricional del melón lo convierte en una fruta que no debe faltar en la dieta habitual. Es rico en vitaminas A, del grupo B (incluyendo la B9 o ácido fólico), C y E, contiene minerales como el magnesio, fósforo, calcio, hierro, potasio y sodio. Además nos aporta algunos carbohidratos yproteína vegetal y fibra, mientras que por otra parte su contenido en grasas es prácticamente nulo. Es una fruta excelente para desayunar, comer a media mañana o para merendar.

2.- El melón es una de las frutas con mayor contenido en agua. Hasta el 95% del melón es agua, por eso resulta excelente comerlo, especialmente porque su época de consumo es durante los meses más calurosos del año y así nos ayuda a mantenernos hidratados y a evitar la deshidratación. Además de que el agua del melón nos hidrata, también tiene un efecto depurativo y diurético sobre nuestro organismo, siendo especialmente interesante para personas con artritis o gota.

3.- Esta fruta es rica en antioxidantes que nos ayudan a combatir los daños de los radicales libres y protege nuestro ADN. Los antioxidantes del melón además nos ayudan, entre otras cosas, a mejorar las defensas de nuestro sistema inmunológico y también a prevenir enfermedades cardiovasculares y acción anticoagulante de la sangre debido a un componente que contiene (adenosina). ¿Qué mejor que cuidarte comiendo alimentos naturales y saludables?

4.- La fibra que contiene el melón nos ayuda a regular el tránsito intestinal y a mantener un colonsaludable. El ir regularmente al baño nos ayuda a evitar tener la barriga hinchada, gases y molestias gastrointestinales.

5.- El melón favorece el funcionamiento de nuestros riñones y nos ayuda a prevenir patologías renales. Igualmente es una fruta indicada en casos de hipertensión o tensión alta.

6.- Esta fruta es muy beneficiosa para personas con anemia ferropénica y estados de estrés, debilidad y fatiga. Además está especialmente indicado durante el embarazo y lactancia debido a su contenido en ácido fólico.

7.- ¿Sabías que las semillas o pepitas de melón son muy buenas para la salud? No las tires y aprovecha sus propiedades nutricionales. Las semillas del melón son nutritivas, ayudan a eliminar parásitos gastrointestinales y nos aportan antioxidantes muy importantes que retrasan el envejecimiento.

/www.ecoagricultor.com/