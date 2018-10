El jueves en el Palacio Córdoba de la Intendencia Municipal de Salto, el INIA con el apoyo de otras instituciones del medio, llevo adelante la jornada que anunciáramos oportunamente.

Para tener una visión de los sucedido entrevistamos al delegado del Salto Hortícola frente a la JUNAGRA, Italo Tenca, que es productor de frutillas de toda la vida; y, un seguidor de la transferencia de tecnología de dicho centro de investigaciones, al respecto del evento nos comentaba::

¨Si, estuvimos, participamos de la actividad. Una muy linda concurrencia, muy importante, de productores y de técnicos.¨

¿Que dejo la convocatoria?

Primero, INIA estas jornadas las hace anualmente. Lo que convocaba específicamente esta actividad es la gran preocupación que existe; y sigue existiendo, por la mortandad de plantas; y el gran objetivo es saber si a corto plazo vamos a tener alguna variedad que sea resistente o por lo menos más tolerante, aparte de la que hoy tenemos, que es Ágata. Que tenga condiciones de resistencia a los patógenos, estos hongos que han afectado últimamente, pero a su vez también teniendo mejor calidad de fruta que hemos ido perdiendo. Con Juri y con Guapa teníamos muy buena calidad de fruta y precocidad, con Ágata tenemos precocidad pero la calidad de fruta no es la misma. ¿Entonces que ha pasado? La gente ha tenido que dejar Juri, dejar Guapa, esas variedades porque tenían una mortandad de un 30 a 40 por ciento anual; y, terminaba el cultivo muy diezmado. Entonces nuestro objetivo era ver si teníamos alguna posibilidad, a corto o mediano plazo, que apareciera una variedad al respecto.

Cuando se refiere a calidad, ¿a qué se refiere concretamente?

A la estética. En cuanto a sabor posiblemente hayamos perdido algo con Ágata, también. Pero lo que perdimos mas fue estética, cuando hablamos de Juri y Guapa, hablamos de una fruta muy bien formada, cónica, que en definitiva en la plancha o en el envase en que vaya, quede bien presentado. Y en el caso de Ágata tenemos más dificultades al respecto. Es una variedad que se ha impuesto porque es resistente o al menos tolerante a los patógenos; y, es precoz. Pero también hemos perdido calidad a ese respecto.

¿Cómo viaja?, y ¿el tiempo de post cosecha cómo es Ágata para los productores?

Durante el invierno no hay problemas, no tenemos inconvenientes. Si tenemos la dificultad que es muy sensible a Botritys, y en invierno húmedo se dificulta, pero en cuanto a llegada al verano, no habido grandes inconvenientes. Porque cuando pisa el 15 de octubre casi que el envió a la capital es menor. Ahora un tema que fluyo ahí, y, que es bien importante, es que el transporte. Cualquier fruta, cualquier variedad de frutilla. Hoy estamos hablando donde la mayoría de las frutillas que hay son de cultivos Ágata, pero cuando era Juri pasaba lo mismo, Guapa lo mismo, llega un momento en que el transporte, algo va haber que hacer, porque si nosotros queremos llegar con más tiempo a Montevideo, el transporte refrigerado va tener que si o si llegar; porque en estas condiciones de transporte es imposible. Por eso más se impone la fruta del sur. Hoy la fruta de sur tiene muy buen tamaño, muy buen brillo, pero ni hay sabor. Sin embargo la frutilla del norte, todavía, tiene un nicho no lo digo yo, lo decían hasta los mismos expositores, tiene un nicho de mercado por el sabor; y, si nosotros le mejoramos las condiciones de transporte, obviamente que tenemos mas chance de tirar unos días más.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 18 de Octubre del 2018: La operativa comenzó en forma poco ágil en un principio, pero finalizó con un nivel de ventas relativamente bueno. Dentro de los rubros ofertados, tomate, tuvo especial demandad debido a la baja presencia de producto de calidad superior.

Descendieron los precios de: zapallito, zuchini, albahaca, apio, choclo, nabo, perejil, boniato Beauregard/Cuabé, ajíes catalanes, morrón Verde, Aumentaron los precios de tomate redondo, coliflor y remolacha, Como novedad se registró mayor presencia de partidas de melón nacional.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo

Información del 14 al 19 de Octubre del 2018.

Semana de baja oferta de tomates

Las condiciones de baja insolación han generado maduraciones irregulares y un escenario de precios altos.

Hortalizas de fruto: se registraron fuertes incrementos en las condiciones de tomate redondo, debido a la baja oferta. Especialmente con coloraciones intensas. Además, de los precios altos en la región determinaron mayor nivel de colocación hacia los departamentos fronterizos. Esta situación se referiría en las próximas semanas con la maduración de fruta que se espera tienda a normalizarse. En morrón, el verde sigue superando las cotizaciones de rojo, ya que el escenario de altos precios de este último, han fomentado que se deje fruta para madurar como rojo, lo que determino menor presencia relativa de verde, especialmente de calidad superior y calibres grandes, ya que se están volcando a la plaza partidas con calibres menores, estimulados por el escenario de precios de verde.

En zapallito y zuchini, comienza una tendencia a la baja, ya que han confluido mayor número de partidas del norte con las primeras significativas del sur.

Frutilla: se viene registrando un alto ingreso de frutillas; ya en la segunda quincena se alcanzo el máximo de los últimos años, lo que hace esperar que en la segunda quincena se produzcan mayores ingresos todavía, ya que históricamente la última quincena de octubre es donde alcanzan los mayores guarismos.

Citrus: la naranja tipo Valencia presenta mejoras en general de calidad, aunque hay numerosas partidas con problemas cosméticos y calibres chicos que presentan dificultades de colocación frente a las partidas de calidad superior. Comienza a descender la presencia de pomelo nacional de calidad, por este motivo aumenta la presencia de partidas importadas que complementan la oferta nacional.

Novedades: ingresan las primeras partidas de durazno nacional, procedente del Litoral Norte, aunque presentan todavía claros signos de inmadurez.

En el caso de melón hay todavía baja oferta, aunque es de esperarse que se incremente en las próximas semanas.

